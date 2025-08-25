Atención: fuerte temblor de más de 4.0 de magnitud se sintió en Colombia hoy 25 de agosto de 2025
El Servicio Geológico Colombiano no solo detalló el epicentro del temblor, sino que también los municipios en los que se sintió. Estos son los detalles.
Noticias RCN
01:25 p. m.
Este 25 de agosto de 2025, sobre la 1:13 de la tarde, el Servicio Geológico Colombiano reportó un temblor que superó los 4.0 de magnitud.
El movimiento telúrico fue en el océano Pacífico y se alcanzó a sentir en al menos dos municipios de Colombia. ¿En cuáles fueron? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.
Estos son los detalles del fuerte temblor de más de 4.0 de magnitud hoy 25 de agosto de 2025
- 1:13 p.m.
Epicentro: Océano Pacífico.
Magnitud: 4.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 110 kilómetros de Tumaco (Nariño) y a 116 de Francisco Pizarro (Salahonda) (Nariño).
¿Qué otros temblores se han reportado en Colombia hoy 25 de agosto de 2025?
- 1:16 a.m.
Epicentro: Uramita, Antioquia.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 47 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 13 de Dabeiba (Antioquia) y a 26 de Cañasgordas (Antioquia).
- 2:12 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).
- 3:02 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 148 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).
- 3:21 a.m.
Epicentro: Villanueva, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 133 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Villanueva (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 10 de Barichara (Santander).
- 3:44 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 137 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).
- 6:56 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).
- 8:43 a.m.
Epicentro: Paratebueno, Cundinamarca.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 17 de Medina (Cundinamarca) y a 34 de Restrepo (Meta).
- 10:50 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.9.
Profundidad: 145 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 18 de Zapatoca (Santander).
- 1:21 p.m.
Epicentro: Puente Nacional, Santander.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: 124 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Puente Nacional (Santander), a 9 de Moniquirá (Boyacá) y a 14 de Guavatá (Santander).