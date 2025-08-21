CANAL RCN
Colombia Video

¡Se reportaron múltiples temblores en Colombia hoy 21 de agosto de 2025!

¿En dónde han sido los temblores de este 21 de agosto de 2025? Descubra los detalles aquí.

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
01:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 21 de agosto de 2025, se han presentado varios temblores en el país y el Servicio Geológico Colombiano ha realizado el monitoreo respectivo.

De esa manera, no solo ha determinado las magnitudes y profundidades de cada uno de los movimientos telúricos, sino que también ha aclarado en qué municipios se han sentido.

¿Los sintió? Tembló en repetidas ocasiones en Colombia hoy 20 de agosto de 2025
RELACIONADO

¿Los sintió? Tembló en repetidas ocasiones en Colombia hoy 20 de agosto de 2025

Descubra aquí en Noticias RCN si alguno de los temblores de este 21 de agosto de 2025 ha sido en su zona de residencia.

Este ha sido el último temblor que se ha sentido en Colombia hoy 21 de agosto de 2025

  • 12:27 p.m.

Epicentro: Becerril, Cesar.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Becerril (Cesar), a 21 de La Jagua de Ibirico (Cesar) y a 42 de El Paso (Cesar).

¿Cuáles son los otros temblores que se han identificado en Colombia hoy 21 de agosto de 2025?

  • 12:16 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Cepitá (Santander), a 6 de Aratoca (Santander) y a 15 de Los Santos (Santander).

  • 2:04 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Betulia (Santander), a 13 de Zapatoca (Santander) y a 18 de Jordán (Santander).

  • 2:32 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

  • 3:30 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 6:03 a.m.

Epicentro: Mesetas, Meta.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Mesetas (Meta), a 20 de Lejanías (Meta) y a 37 de San Juan de Arama (Meta).

  • 6:37 a.m.

Epicentro: Quibdó, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de El Carmen (Chocó), a 37 de Quibdó (Chocó) y a 43 de Lloró (Chocó).

  • 7:13 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Los Santos (Santander) y a 14 de Betulia (Santander).

Atención: temblores de más de 3.0 'sacudieron' a Colombia hoy 19 de agosto de 2025
RELACIONADO

Atención: temblores de más de 3.0 'sacudieron' a Colombia hoy 19 de agosto de 2025

  • 7:19 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Capturan a expareja de Laura Blanco, periodista que murió tras caer de un noveno piso en Bogotá

Artistas

Beéle fue reconocido como víctima de violencia intrafamiliar: responsabilizaron a su expareja, Camila

Antioquia

Helicóptero fue derribado en Antioquia mientras cuidaba a uniformados que erradicaban cultivos de coca

Otras Noticias

China

Menor de edad vendió a su novio a una red de trata de personas a cambio de 60 millones de pesos

Durante cuatro meses fue obligado a cumplir con jornadas de 16 a 20 horas en las que debía realizar estafas por Internet.

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 21 de agosto de 2025

¡El Super Astro Sol de este 21 de agosto dejó nuevos ganadores! Descubra el resultado exacto aquí.

Masterchef Celebrity Colombia

¿Valentina Taguado estará en nuevo programa de radio? Esto dijo la participante de MasterChef

Millonarios

Hernán Torres vuelve: dan por hecho el acuerdo de Millonarios con su nuevo entrenador

EPS

Más de 125 mil tutelas interpuestas muestran la grave crisis en el sector salud: cifra histórica