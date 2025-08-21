¡Se reportaron múltiples temblores en Colombia hoy 21 de agosto de 2025!

Este 21 de agosto de 2025, se han presentado varios temblores en el país y el Servicio Geológico Colombiano ha realizado el monitoreo respectivo.

De esa manera, no solo ha determinado las magnitudes y profundidades de cada uno de los movimientos telúricos, sino que también ha aclarado en qué municipios se han sentido.

Descubra aquí en Noticias RCN si alguno de los temblores de este 21 de agosto de 2025 ha sido en su zona de residencia.

Este ha sido el último temblor que se ha sentido en Colombia hoy 21 de agosto de 2025

12:27 p.m.

Epicentro: Becerril, Cesar.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Becerril (Cesar), a 21 de La Jagua de Ibirico (Cesar) y a 42 de El Paso (Cesar).

¿Cuáles son los otros temblores que se han identificado en Colombia hoy 21 de agosto de 2025?

12:16 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Cepitá (Santander), a 6 de Aratoca (Santander) y a 15 de Los Santos (Santander).

2:04 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Betulia (Santander), a 13 de Zapatoca (Santander) y a 18 de Jordán (Santander).

2:32 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

3:30 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

6:03 a.m.

Epicentro: Mesetas, Meta.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Mesetas (Meta), a 20 de Lejanías (Meta) y a 37 de San Juan de Arama (Meta).

6:37 a.m.

Epicentro: Quibdó, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de El Carmen (Chocó), a 37 de Quibdó (Chocó) y a 43 de Lloró (Chocó).

7:13 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Los Santos (Santander) y a 14 de Betulia (Santander).

7:19 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).