Gustavo Petro y Claudia López sellan alianza política de cara a elecciones regionales de 2027

El expresidente Gustavo Petro y la exalcaldesa Claudia López han decidido dejar atrás sus diferencias políticas para formar una alianza electoral de cara a las elecciones regionales del próximo año.

La reconciliación entre Gustavo Petro y Claudia López

Según fuentes cercanas a las negociaciones, Claudia López y sus sectores se integrarían a la denominada Alianza por la Vida, coalición que agrupa al Pacto Histórico, el movimiento Marcha y algunos sectores del Partido Verde.

La estrategia conjunta contempla la realización de consultas entre marzo y abril de 2027 para elegir candidatos a alcaldías y gobernaciones en todo el país.

Lo más destacado de este acercamiento es que tanto Petro como López están siendo impulsados como precandidatos a la Alcaldía de Bogotá, en lo que representaría un cambio trascendental en la política de la capital colombiana.

Esta posibilidad ha generado expectativa en diversos sectores políticos que ven en esta unión una oportunidad de consolidar fuerzas de izquierda.

El Partido Verde enfrenta una situación particular tras estas definiciones. La colectividad formaba parte de la bancada de Gobierno pese a que figuras como JP Fernández, Katherine Miranda, Catherine Juvinao y Angélica Lozano se habían destacado como opositores al gobierno Petro. Ahora estos congresistas han optado por declararse independientes.

Esta semana se cerró el plazo para que los congresistas notificaran al Consejo Nacional Electoral su posición frente al gobierno si en independencia u oposición.

El mapa político en el Senado quedó conformado con 63 curules para la bancada de Gobierno, distribuidas entre el Centro Democrático (17), Partido Liberal (13), Partido de la U (8), Cambio Radical (7), Partido Conservador (10), Salvación Nacional (4) y entre ASI y demócratas (4). La independencia agrupa 12 senadores, mientras la oposición suma 28.

Así quedó el Congreso

En la Cámara de Representantes, la coalición de gobierno alcanzó 110 congresistas: Centro Democrático (31), Partido Liberal (24), Partido Conservador (20), Cambio Radical (12), Partido de la U (14), y 10 más entre Creemos, ASI, Salvación Nacional y Colombia Renaciente. La independencia cuenta con 12 representantes y la oposición con 42.

En otro desarrollo importante, se confirmó el nombramiento del coronel retirado Jesús Eduardo Cruz como subdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Cruz, quien salió de la Policía Nacional durante el Gobierno Petro al no ser llamado a ascenso, es reconocido como experto en inteligencia y contrainteligencia. También lideró operaciones estratégicas contra ciberespionaje de países como Rusia, Venezuela y Cuba, y se desempeñó como enlace de la Policía con Europol.