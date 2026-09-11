Fuerte llamado del presidente a alcaldes por falta de información sobre afectaciones tras el terremoto

Durante su visita al municipio de Quimbaya, Quindío, el presidente Abelardo de la Espriella pidió a los alcaldes de los municipios afectados por el terremoto agilizar la entrega de datos para focalizar las ayudas.

Dijo que los datos precisos de las afectaciones en los municipios son necesarios para organizar correctamente la recuperación. “Para el Gobierno Nacional es fundamental, determinante, sustantivo y prioritario conocer exactamente qué sucedió en cada municipio" y afirmó que la entrega de la información es responsabilidad de los alcaldes. La fecha límite es el 17 de septiembre.

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"Todavía en todo el país 204 municipios de todas las zonas afectadas no nos han mandado la información y nos quedan solamente cinco días por delante", dijo De la Espriella.

Pidió al gerente de regiones, al Ministerio de Vivienda y a la UNGRD "apretar" a los mandatarios locales para que envíen los respectivos reportes. "Sin información no se puede estructurar correctamente la reconstrucción".

"Frente a una situación de esta magnitud el gobierno no puede quedarse esperando"

El presidente Abelardo de la Espriella recodó que en la noche del 9 de septiembre firmó once nuevos decretos derivados de la emergencia económica para la financiación de proyectos en sectores como infraestructura y educación.

“Esta semana firmamos once decretos de emergencia para darles a los departamentos y municipios golpeados por la tragedia herramientas extraordinarias que les permita actuar con rapidez y atender aquello que efectivamente no da espera”.

Así se formalizó el Fondo Milagro como la entidad que administrará los recursos públicos y privados. “Para canalizar y administrar los recursos de la recuperación y evitar que todo este dinero termine extraviado entre trámites, oficinas y decisiones que no llegan a tiempo”.

También puntualizó en que “se abrió por una sola vez la posibilidad de acceder de manera extraordinaria a recursos del Fopep, son recursos que ayudarán a ampliar la capacidad de respuesta de la entidades territoriales, de la gobernación de las alcaldías dentro de condiciones establecidas y sin perder nunca de vista la responsabilidad fiscal que tenemos que tener”.

De la Espriella anunció apoyos para Quindío

En materia de apoyo económico, el presidente anunció medidas concretas para Quindío. En conjunto con la Federación Colombiana de Cafeteros, se aprobaron 15.000 millones de pesos destinados a beneficiar a 5.000 productores cafeteros de la región.

Adicionalmente, informó sobre avances significativos en el proyecto de vivienda prioritaria Bosques de Marsella, que una vez concluido proporcionará 160 nuevos apartamentos en Quimbaya y anunció la priorización en la reconstrucción de dos instituciones educativas en el municipio.