Temblor en Colombia hoy, 13 de septiembre: sismo de magnitud 3,8 sorprendió en la madrugada

Un temblor se registró en Colombiadurante la madrugada de este domingo 13 de septiembre de 2026, en medio de la actividad sísmica que ha reportado el Servicio Geológico Colombiano (SGC) durante las últimas horas.

El movimiento tuvo como epicentro el departamento del Chocó y, aunque fue percibido en algunas zonas del occidente del país, inicialmente no se conocieron reportes de afectaciones.

Temblor en Colombia hoy 13 de septiembre: epicentro y magnitud

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el sismo ocurrió a las 2:10 de la madrugada y alcanzó una magnitud de 3,8, con epicentro en Sipí, Chocó. La profundidad fue calculada en 39 kilómetros.

El movimiento se localizó en las coordenadas 4,59° de latitud y -76,67° de longitud. Entre las poblaciones más cercanas estuvieron Sipí, a solo 7 kilómetros; Nóvita, a 41 kilómetros, y El Dovio, en el Valle del Cauca, a 49 kilómetros.

Aunque se trató de un movimiento de magnitud moderada, algunas personas aseguraron haberlo percibido a varios kilómetros del epicentro, especialmente en Cali.

“Si en Cali, oeste se sintió, remesón leve y de corta duración”, señaló un usuario en la publicación del SGC. Otro ciudadano comentó: “En el norte de Cali se sintió”.

¿Se sintió el sismo de Chocó en otras ciudades?

La cercanía del epicentro con el Valle del Cauca hizo que habitantes de algunos sectores reportaran haber sentido el movimiento durante unos segundos. Hasta el momento, no se han informado daños asociados con este evento.

Colombia mantiene una actividad sísmica constante debido a su ubicación geológica, por lo que diariamente pueden registrarse movimientos de diferentes magnitudes, muchos de ellos imperceptibles para la población.

El SGC cuenta con un catálogo de sismicidad instrumental que permite hacer seguimiento a los movimientos registrados en el territorio nacional.