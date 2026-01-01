CANAL RCN
Colombia

¡Se registró el primer temblor de este 1 de enero 2026 en Colombia!

En la madrugada de este 1 de enero se registró el primer sismo del año.

Temblor en Colombia.
Temblor en Colombia.

Noticias RCN

enero 01 de 2026
12:51 p. m.
El Servicio Geológico (SGC) dio a conocer en dónde ocurrió el primer sismo de este 2026 en Colombia.

Sobre las 2:49 a.m. de este jueves 1 de enero, hubo un sismo de magnitud 2.7 con profundidad menor a los 30 kilómetros en el municipio de La Merced, departamento de Caldas.

¿Dónde ocurrió el primer sismo?

Horas después, concretamente a las 7:37 a.m., hubo uno cerca a Colombia. El sismo ocurrió en la costa venezolana que limita con La Guajira y tuvo una magnitud de 4.1. Ya a las 10:17 a.m., se registró el segundo movimiento del año. En este caso, fue de 3.0 con profundidad de 143 kilómetros en Los Santos, Santander.

Por otro lado, la entidad también entregó un nuevo boletín relacionado con el volcán Puracé, el cual desde hace más de un mes ha generado incertidumbre.

Con base en lo mencionado por el SGC, se mantuvo la ocurrencia de sismos asociados con el movimiento de fluidos de largo periodo, pulsos de tremor y tremor continuo.

Último reporte sobre el volcán Puracé

Frente a los sismos, el reporte indicó que fueron por debajo del cráter del volcán, con profundidades que no pasaron de los 1.5 kilómetros. Además, hubo una dinámica de gases que fueron liberados hacia la atmósfera.

También se mantuvo la emisión de ceniza, por lo que siguen las alertas hacia la Aeronáutica Civil. De igual forma, las columnas se dispersaron por las malas condiciones climáticas y alcanzaron los 350 metros sobre el volcán.

La temperatura siguió con los mismos niveles de los días anteriores por la zona del cráter, así como los valores de la emisión de dióxido de azufre y la desgasificación.

