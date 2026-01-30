¡Sigue temblando masivamente en Colombia hoy 30 de enero de 2026!
Aquí en Noticias RCN puede descubrir las magnitudes exactas.

12:36 p. m.
Este 30 de enero de 2026 ha temblado al menos diez veces en Colombia.
El Servicio Geológico Colombiano confirmó el primer temblor a las 12:10 de la mañana y el último, con corte hasta las 12:30 de la tarde, a las 11:25 de la mañana.
¿De cuánto han sido las magnitudes? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 30 de enero de 2026
- 12:10 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: 145 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).
Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 30 de enero de 2026
- 1:28 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 143 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).
- 1:38 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 137 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).
- 1:41 a.m.
Epicentro: Carmen del Darién, Chocó.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Murindó (Antioquia), a 26 de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó) y a 42 de Bojayá (Bellavista) (Chocó).
- 2:56 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: 143 kilómetros.
Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Los Santos (Santander), a 14 de Jordán (Santander) y a 16 de Betulia (Santander).
- 7:31 a.m.
Epicentro: Villa del Caro, Norte de Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 156 kilómetros.
Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Villa Caro (Norte de Santander), a 15 de Bucarasica (Norte de Santander) y a 23 de Sardinata (Norte de Santander).
- 8:16 a.m.
Epicentro: Algeciras, Huila.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Algeciras (Huila), a 19 de Gigante (Huila) y a 34 de Garzón (Huila).
- 8:23 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 0 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).
- 10:13 a.m.
Epicentro: Girón, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 131 kilómetros.
Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Piedecuesta (Santander), a 15 de Betulia (Santander) y a 17 de Zapatoca (Santander).