CANAL RCN
Colombia

¡Sigue temblando masivamente en Colombia hoy 30 de enero de 2026!

Aquí en Noticias RCN puede descubrir las magnitudes exactas.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

enero 30 de 2026
12:36 p. m.
Este 30 de enero de 2026 ha temblado al menos diez veces en Colombia.

El Servicio Geológico Colombiano confirmó el primer temblor a las 12:10 de la mañana y el último, con corte hasta las 12:30 de la tarde, a las 11:25 de la mañana.

¿De cuánto han sido las magnitudes? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 30 de enero de 2026

  • 12:10 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 30 de enero de 2026

  • 1:28 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).

  • 1:38 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

  • 1:41 a.m.

Epicentro: Carmen del Darién, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Murindó (Antioquia), a 26 de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó) y a 42 de Bojayá (Bellavista) (Chocó).

  • 2:56 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Los Santos (Santander), a 14 de Jordán (Santander) y a 16 de Betulia (Santander).

  • 7:31 a.m.

Epicentro: Villa del Caro, Norte de Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 156 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Villa Caro (Norte de Santander), a 15 de Bucarasica (Norte de Santander) y a 23 de Sardinata (Norte de Santander).

  • 8:16 a.m.

Epicentro: Algeciras, Huila.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Algeciras (Huila), a 19 de Gigante (Huila) y a 34 de Garzón (Huila).

  • 8:23 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 0 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 10:13 a.m.

Epicentro: Girón, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 131 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Piedecuesta (Santander), a 15 de Betulia (Santander) y a 17 de Zapatoca (Santander).

 

