¡De nuevo tembló masivamente en Colombia hoy 8 de julio de 2026! ¿Dónde?
¿Cuántos temblores se han presentado? Descubra los detalles completos aquí.
Nicolás Forero
06:57 p. m.
Este miércoles 8 de julio de 2026 se han presentado más de 10 temblores en el país, de acuerdo con lo reportado por el Servicio Geológico Colombiano.
¿A qué hora fue el más reciente? ¿Dónde han sido los epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Así fue el temblor más reciente que se sintió en Colombia hoy 8 de julio de 2026
- 3:09 p.m.
Epicentro: Yotoco, Valle del Cauca.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: 134 kilómetros.
Municipios cercanos: a 12 kilómetros de San Pedro (Valle del Cauca), a 14 de Guadalajara De Buga (Valle del Cauca) y a 16 de Riofrío (Valle del Cauca).
¿Cuáles son los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 8 de julio de 2026?
- 12:14 a.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 144 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 13 de Los Santos (Santander) y a 13 de Betulia (Santander).
- 12:16 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 150 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).
- 12:31 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).
- 1:10 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).
- 1:23 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de Los Santos (Santander) y a 13 de Jordán (Santander).
- 3:11 a.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 109 kilómetros de Mosquera (Nariño), a 120 de El Charco (Nariño) y a 123 de Timbiquí (Cauca).
- 4:10 a.m.
Epicentro: San Martín, Cesar.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 131 kilómetros.
Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Ábrego (Norte de Santander), a 22 de San Martín (Cesar) y a 23 de La Playa (Norte de Santander).
- 7:37 a.m.
Epicentro: Dabeiba, Antioquia.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 10 de Uramita (Antioquia) y a 23 de Frontino (Antioquia).
- 10:21 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 137 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).
- 1:55 p.m.
Epicentro: Dabeiba, Antioquia.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 10 de Uramita (Antioquia) y a 22 de Frontino (Antioquia).
- 2:03 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).