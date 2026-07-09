¡Continuó temblando masivamente en Colombia hoy 9 de julio de 2026! Atento al reporte

El Servicio Geológico Colombiano ha confirmado movimientos telúricos en el país desde la 1:13 de la madrugada.

¿Dónde se han sentido? ¿Cuáles son las magnitudes que han oscilado? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 9 de julio de 2026

1:13 a.m.

Epicentro: Florián, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 94 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Florián (Santander), a 6 de La Belleza (Santander) y a 6 de Albania (Santander).

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 9 de julio de 2026?

1:33 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 153 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).

1:55 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

2:01 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 11 de Zapatoca (Santander).

3:40 a.m.

Epicentro: Mar Caribe.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 82 kilómetros de Cartagena de Indias (Bolívar), a 89 de Turbana (Bolívar) y a 90 de Turbaco (Bolívar).

4:03 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de Los Santos (Santander) y a 13 de Jordán (Santander).

5:43 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de Los Santos (Santander) y a 13 de Jordán (Santander).

7:33 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 10 de Los Santos (Santander) y a 12 de Jordán (Santander).

8:30 a.m.

Epicentro: Uribe, Meta.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 38 kilómetros de Villarrica (Tolima), a 40 de Cabrera (Cundinamarca) y a 45 de Uribe (Meta).

9:54 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

11:26 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Buenaventura (Valle del Cauca), a 61 de Dagua (Valle del Cauca) y a 62 de El Litoral del San Juan (Chocó).

12:08 p.m.

Epicentro: Argelia, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 102 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Argelia (Valle del Cauca), a 8 de Toro (Valle del Cauca) y a 13 de Versalles (Valle del Cauca).

12:10 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

1:10 p.m.

Epicentro: Nóvita, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 55 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Sipí (Chocó), a 25 de Nóvita (Chocó) y a 38 de Condoto (Chocó).

1:31 p.m.

Epicentro: Suaita, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 119 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Suaita (Santander), a 5 de San Benito (Santander) y a 7 de Aguada (Santander).

2:18 p.m.

Epicentro: Medio Atrato, Chocó.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Medio Atrato (Chocó), a 27 de Quibdó (Chocó) y a 43 de Atrato (Chocó).

3:56 p.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Los Santos (Santander) y a 13 de Betulia (Santander).

5:41 p.m.

Epicentro: Arboledas, Norte de Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 186 kilómetros.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Cáchira (Norte de Santander), a 17 de Arboledas (Norte de Santander) y a 22 de Cucutilla (Norte de Santander).

8:00 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Los Santos (Santander), a 14 de Piedecuesta (Santander) y a 16 de Cepitá (Santander).