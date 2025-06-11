CANAL RCN
Colombia

Atento: ¡tembló ampliamente en Colombia hoy 6 de noviembre de 2025 y este es el reporte!

Uno de los temblores superó los 4.0 de magnitud. ¿En dónde fue el epicentro? Entérese de los detalles completos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
08:34 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano ha informado que este 6 de noviembre de 2025 se han sentido más de 20 temblores en el país.

Uno de ellos tuvo como epicentro al océano Pacífico y superó los 4.0 de magnitud, mientras que el más reciente, con corte hasta las 8:30 de la noche, fue a las 6:20 de la tarde, en Caldas.

¿Cuáles han sido las magnitudes de los otros movimientos telúricos? Conozca el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que se sintió en Colombia y superó los 4.0 de magnitud hoy 6 de noviembre de 2025

  • 3:48 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 4.5.

Profundidad: superficial, con cálculo de aceleración.

Estos han sido los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 6 de noviembre de 2025

  • 1:28 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Bahía Solano (Mutis) (Chocó), a 75 de Nuquí (Chocó) y a 84 de Vigía del Fuerte (Antioquia).

  • 1:53 a.m.

Epicentro: Riosucio, Chocó.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 33 kilómetros de Juradó (Chocó), a 68 de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó) y a 78 de Bahía Solano (Mutis) (Chocó)

  • 2:07 a.m.

Epicentro: Gigante, Huila.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Gigante (Huila), a 16 de Hobo (Huila) y a 23 de Yaguará (Huila).

  • 3:21 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

  • 3:32 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 3.6.

Profundidad: superficial.

  • 3:42 a.m.

Epicentro: Carmen del Darién, Chocó.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 47 kilómetros de Juradó (Chocó), a 57 de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó) y a 65 de Bojayá (Bellavista) (Chocó).

  • 3:55 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 3.7.

Profundidad: superficial.

  • 4:09 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud. 3.7.

Profundidad: superficial.

  • 4:23 a.m.

Epicentro: Vélez, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 117 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Vélez (Santander), a 5 de Chipatá (Santander) y a 11 de Güepsa (Santander).

  • 4:27 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 130 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 7 de Betulia (Santander) y a 23 de Galán (Santander).

  • 9:21 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Jordán (Santander), a 3 de Los Santos (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).

  • 10:03 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 2 de Jordán (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).

  • 11:03 a.m.

Epicentro: Riosucio, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 36 kilómetros de Riosucio (Chocó), a 45 de Juradó (Chocó) y a 69 de Murindó (Antioquia).

  • 12:43 p.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 11 de Aratoca (Santander).

  • 1:02 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).

  • 1:39 p.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 33 kilómetros de Nuquí (Chocó), a 41 de Bahía Solano (Mutis) (Chocó) y a 82 de Medio Atrato (Beté) (Chocó).

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).

  • 2:33 p.m.

Epicentro: La Playa, Norte de Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 129 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de La Playa (Norte de Santander), a 10 de Ocaña (Norte de Santander) y a 16 de Río de Oro (Cesar).

  • 2:39 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Jordán (Santander), a 3 de Los Santos (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).

4:29 p.m.

Epicentro: Saravena, Arauca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Saravena (Arauca), a 21 de Fortul (Arauca) y a 53 de Arauquita (Arauca).

  • 4:37 p.m.

Epicentro: Chámeza, Casanare.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Chámeza (Casanare), a 15 de Páez (Boyacá) y a 20 de Recetor (Casanare).

  • 6:20 p.m.

Epicentro: Marquetalia, Caldas.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 192 kilómetros.

 

