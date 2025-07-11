CANAL RCN
Colombia

¿Los sintió? ¡Tembló en Colombia HOY 7 de noviembre de 2025!

Se advirtieron temblores en Santander, Antioquia y Boyacá. Estas fueron las magnitudes y las profundidades.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
07:49 p. m.
A lo largo de este 7 de noviembre de 2025, desde las horas de la madrugada, el Servicio Geológico Colombiano ha identificado varios temblores en Colombia.

La mayoría de los movimientos telúricos han sido en Santander, pero también se han reportado otros en Antioquia y Boyacá.

Este ha sido el temblor más reciente que se sintió en Colombia HOY 7 de noviembre de 2025

  • 7:16 p.m.

Epicentro: Puerto Boyacá, Boyacá.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Atento: estos son los otros temblores que se han identificado en Colombia hoy 7 de noviembre de 2025

  • 12:20 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

  • 1:59 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 114 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

  • 2:11 a.m.

Epicentro: Arboletes, Antioquia.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 50 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Arboletes (Antioquia), a 12 de Los Córdobas (Córdoba) y a 18 de Canalete (Córdoba).

  • 2:37 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 2:53 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 13 de Cepitá (Santander).

  • 4:37 a.m.

Epicentro: Vigía del Fuerte, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 33 kilómetros de Medio Atrato (Beté) (Chocó), a 35 de Bojayá (Bellavista) (Chocó) y a 68 de Urrao (Antioquia).

  • 6:40 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 16 de Aratoca (Santander).

  • 2:20 p.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Los Santos (Santander) y a 15 de Jordán (Santander).

 

