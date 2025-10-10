CANAL RCN
Colombia

¡Atento! Nuevo temblor se sintió en Colombia, cerca de Bogotá, hoy 10 de octubre de 2025

El epicentro fue en Cundinamarca y alcanzó los 3.0 de magnitud. Los detalles completos son los siguientes.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
02:55 p. m.
Este 10 de octubre de 2025, en horas de la mañana, el Servicio Geológico Colombiano reportó un temblor que alcanzó a sentirse en Bogotá.

El evento telúrico en cuestión fue a las 6:15 de la mañana, tuvo como epicentro a Fúquene, Cundinamarca, y alcanzó una magnitud de 3.4.

Además, en horas de la tarde, volvió a presentarse otro temblor muy cerca de Bogotá, la capital del país. ¿En dónde fue? ¿Cuál fue su magnitud e intensidad percibida?

Así fue el nuevo temblor que se reportó cerca de Bogotá, Colombia, hoy 10 de octubre de 2025

  • 2:00 p.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 10 de Medina (Cundinamarca) y a 35 de Restrepo (Meta).

Intensidad percibida: 3 (sentido levemente).

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia hoy 10 de octubre de 2025?

  • 12:46 a.m.

Epicentro: Bugalagrande, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 133 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Bugalagrande (Valle del Cauca), a 7 de Andalucía (Valle del Cauca) y a 11 de Trujillo (Valle del Cauca).

  • 3:00 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

  • 6:12 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 4.1.

Profundidad: 30 kilómetros.

  • 6:15 a.m.

Epicentro: Fúquene, Cundinamarca.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Fúquene (Cundinamarca), a 7 de Susa (Cundinamarca) y a 13 de Ubaté (Cundinamarca).

  • 6:42 a.m.

Epicentro: Arenal, Bolívar.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Norosí (Bolívar), a 26 de Tiquisio (Puerto Rico) (Bolívar) y a 30 de Morales (Bolívar).

¿Qué tener en cuenta durante un temblor en Colombia?

Cada vez que se presente un temblor en Colombia, las entidades especializadas recomiendan no hacer lo siguiente:

  • Correr.
  • Utilizar ascensores.
  • Acercarse a marcos de puertas.
  • Estar cerca de ventanas o vidrios.
  • Evacuar hacia lugares rodeados de árboles, postes y cables de electricidad.

 

