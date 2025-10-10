¡Atento! Nuevo temblor se sintió en Colombia, cerca de Bogotá, hoy 10 de octubre de 2025

Este 10 de octubre de 2025, en horas de la mañana, el Servicio Geológico Colombiano reportó un temblor que alcanzó a sentirse en Bogotá.

El evento telúrico en cuestión fue a las 6:15 de la mañana, tuvo como epicentro a Fúquene, Cundinamarca, y alcanzó una magnitud de 3.4.

Además, en horas de la tarde, volvió a presentarse otro temblor muy cerca de Bogotá, la capital del país. ¿En dónde fue? ¿Cuál fue su magnitud e intensidad percibida?

Así fue el nuevo temblor que se reportó cerca de Bogotá, Colombia, hoy 10 de octubre de 2025

2:00 p.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 10 de Medina (Cundinamarca) y a 35 de Restrepo (Meta).

Intensidad percibida: 3 (sentido levemente).

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia hoy 10 de octubre de 2025?

12:46 a.m.

Epicentro: Bugalagrande, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 133 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Bugalagrande (Valle del Cauca), a 7 de Andalucía (Valle del Cauca) y a 11 de Trujillo (Valle del Cauca).

3:00 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

6:12 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 4.1.

Profundidad: 30 kilómetros.

6:15 a.m.

Epicentro: Fúquene, Cundinamarca.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Fúquene (Cundinamarca), a 7 de Susa (Cundinamarca) y a 13 de Ubaté (Cundinamarca).

6:42 a.m.

Epicentro: Arenal, Bolívar.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Norosí (Bolívar), a 26 de Tiquisio (Puerto Rico) (Bolívar) y a 30 de Morales (Bolívar).

¿Qué tener en cuenta durante un temblor en Colombia?

Cada vez que se presente un temblor en Colombia, las entidades especializadas recomiendan no hacer lo siguiente: