Tembló en Colombia este viernes 10 de octubre y se sintió en Bogotá: epicentro y magnitud

Este viernes 10 de octubre de 2025, varios colombianos comenzaron el día con la sorpresa de un nuevo movimiento telúrico.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), un temblor de magnitud 3.4 se registró en Fúquene, Cundinamarca, muy cerca de Bogotá, hacia las 6:15 de la mañana. Aunque fue leve, habitantes de municipios cercanos y algunos sectores de la capital afirmaron haber sentido la vibración.

Temblor en Fúquene, Cundinamarca, este 10 de octubre

De acuerdo con el reporte oficial del SGC, la profundidad fue de 138 kilómetros, lo que explica por qué el movimiento fue percibido con baja intensidad.

El sismo tuvo como puntos más próximos a Fúquene (3 km), Susa (7 km) y Ubaté (13 km).

Epicentro y detalles del sismo en Cundinamarca

El epicentro se localizó en el municipio de Fúquene, una zona con historial moderado de actividad sísmica debido a su cercanía con fallas geológicas activas del altiplano cundiboyacense.

A pesar de la magnitud, las autoridades no reportaron daños ni emergencias, aunque recordaron la importancia de mantener la calma y conocer las rutas de evacuación en caso de eventos más fuertes.

El temblor ocurrió a las 06:15:28 hora local (11:15:28 UTC) y fue uno de varios movimientos registrados en el país durante la madrugada.

Otros temblores leves registrados este 10 de octubre en Colombia

El Servicio Geológico también reportó tres sismos adicionales en diferentes regiones:

Bugalagrande (Valle del Cauca), magnitud 2.3, a las 00:46, con profundidad de 147 km.

Risaralda (Caldas), magnitud 2.1, a las 05:09, con 185 km de profundidad.

Océano Pacífico colombiano, magnitud 4.1, a las 06:12, a 30 km de profundidad.

Aunque ninguno generó alarma, los reportes reafirman la constante actividad sísmica del territorio nacional y la necesidad de estar siempre preparados.