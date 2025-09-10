CANAL RCN
Colombia Video

Fuerte temblor se reportó muy cerca de Colombia hoy 9 de octubre de 2025: estos son los detalles

¿En dónde fue exactamente el epicentro? Esto analizó el Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
08:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 9 de octubre de 2025, según reportó el Servicio Geológico Colombiano, se presentó un fuerte temblor muy cerca del país.

El evento sísmico fue en el océano Pacífico, hacia el sur de Panamá, y hacia la izquierda de zonas colombianas como Buenaventura, Chocó y Nariño.

Atención: ¡fuerte temblor se sintió muy cerca de Colombia hoy 8 de octubre de 2025!
RELACIONADO

Atención: ¡fuerte temblor se sintió muy cerca de Colombia hoy 8 de octubre de 2025!

¿De cuánto fue la magnitud? ¿Qué profundidad tuvo este temblor? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el fuerte temblor que se reportó muy cerca de Colombia hoy 9 de octubre de 2025

  • 9:10 a.m.

Epicentro: Sur de Panamá.

Magnitud: 4.3.

Profundidad: superficial (menor a 30 kilómetros).

¿Qué temblores se han reportado en Colombia hoy 9 de octubre de 2025?

Aparte del temblor que se presentó muy cerca de Colombia, el Servicio Geológico Colombiano ha advertido los siguientes movimientos telúricos en el país:

  • 12:19 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 18 de Villanueva (Santander).

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).

  • 3:26 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

  • 6:04 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 6:23 a.m.

Epicentro: Buenaventura, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 63 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Buenaventura (Valle del Cauca), a 46 de Dagua (Valle del Cauca) y a 59 de La Cumbre (Valle del Cauca).

  • 8:46 a.m.

Epicentro: Mutatá, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Mutatá (Antioquia), a 30 de Dabeiba (Antioquia) y a 56 de Murindó (Antioquia).

  • 8:49 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 17 de Villanueva (Santander).

  • 9:08 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Betulia (Santander) y a 16 de Jordán (Santander).

  • 9:52 a.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 99 kilómetros.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de El Carmen (Santander), a 38 de Santa Helena del Opón (Santander) y a 40 de San Vicente de Chucurí (Santander).

  • 12:09 p.m.

Epicentro: Saldaña, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Purificación (Tolima), a 13 de Saldaña (Tolima) y a 15 de Suárez (Tolima).

¡Atención! Tembló masivamente en Colombia hoy 7 de octubre de 2025 y este es el reporte
RELACIONADO

¡Atención! Tembló masivamente en Colombia hoy 7 de octubre de 2025 y este es el reporte

  • 2:34 p.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Jordán (Santander), a 5 de Los Santos (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).

  • 3:24 p.m.

Epicentro: Medio Baudó, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

Exclusivo | El polémico ‘gesto de paz’ de ‘Pipe Tuluá’: hubo un plan de asesinato de por medio

Animales

Polémica por video de dos perros amarrados a un carro en movimiento en Itagüí: ¿qué pasó con ellos?

Atlántico

Detalles de la Declaración de Montería: histórico pacto político de gobernadores del Caribe

Otras Noticias

Estados Unidos

Despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en Chicago es suspendido de manera temporal

El presidente Trump insiste en que la ciudad de los vientos es un territorio de guerra en el que agentes migratorios necesitan de la protección del Ejército.

Enfermedades

Descubren peligrosa bacteria para la salud bucal de los colombianos: destruye todo el tejido

El estudio fue realizado por la Universidad Nacional, donde se descubrió esta peligrosa bacteria.

La Equidad

Hijo del ‘Bolillo’ Gómez dirigirá en el FPC desde la próxima fecha

Luis Díaz

Este fue el viral comentario que Serge Gnabry le hizo a Luis Díaz: le está dando la vuelta a Colombia y Alemania

Educación

Revelan prestigioso ranking de las mejores universidades del país: hay grandes sorpresas