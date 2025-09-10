Fuerte temblor se reportó muy cerca de Colombia hoy 9 de octubre de 2025: estos son los detalles

Este 9 de octubre de 2025, según reportó el Servicio Geológico Colombiano, se presentó un fuerte temblor muy cerca del país.

El evento sísmico fue en el océano Pacífico, hacia el sur de Panamá, y hacia la izquierda de zonas colombianas como Buenaventura, Chocó y Nariño.

¿De cuánto fue la magnitud? ¿Qué profundidad tuvo este temblor? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el fuerte temblor que se reportó muy cerca de Colombia hoy 9 de octubre de 2025

9:10 a.m.

Epicentro: Sur de Panamá.

Magnitud: 4.3.

Profundidad: superficial (menor a 30 kilómetros).

¿Qué temblores se han reportado en Colombia hoy 9 de octubre de 2025?

Aparte del temblor que se presentó muy cerca de Colombia, el Servicio Geológico Colombiano ha advertido los siguientes movimientos telúricos en el país:

12:19 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 18 de Villanueva (Santander).

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).

3:26 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

6:04 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

6:23 a.m.

Epicentro: Buenaventura, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 63 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Buenaventura (Valle del Cauca), a 46 de Dagua (Valle del Cauca) y a 59 de La Cumbre (Valle del Cauca).

8:46 a.m.

Epicentro: Mutatá, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Mutatá (Antioquia), a 30 de Dabeiba (Antioquia) y a 56 de Murindó (Antioquia).

8:49 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 17 de Villanueva (Santander).

9:08 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Betulia (Santander) y a 16 de Jordán (Santander).

9:52 a.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 99 kilómetros.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de El Carmen (Santander), a 38 de Santa Helena del Opón (Santander) y a 40 de San Vicente de Chucurí (Santander).

12:09 p.m.

Epicentro: Saldaña, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Purificación (Tolima), a 13 de Saldaña (Tolima) y a 15 de Suárez (Tolima).

2:34 p.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Jordán (Santander), a 5 de Los Santos (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).

3:24 p.m.

Epicentro: Medio Baudó, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.