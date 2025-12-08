¡Tembló más de 15 veces en Colombia hoy 12 de agosto de 2025! Atento al reporte
Ya se especificaron todas las zonas de Colombia en las que se sintieron los temblores de este 12 de agosto de 2025. Descubra los detalles.
Noticias RCN
07:18 p. m.
Durante este 12 de agosto de 2025, el Servicio Geológico Colombiano ha alertado más de 15 temblores en el país.
Ninguno de ellos ha tenido una magnitud considerable, pero sí se han alcanzado a sentir en varios municipios de Colombia. ¿De cuánto han sido las profundidades? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Este ha sido el temblor más reciente en Colombia hoy 12 de agosto de 2025
- 5:48 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 135 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).
Estos son los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 12 de agosto de 2025
- 1:28 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).
- 3:13 a.m.
Epicentro: El Playón, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 135 kilómetros.
Municipios cercanos: a 1 kilómetro de El Playón (Santander), a 22 de La Esperanza (Norte de Santander) y a 27 de Matanza (Santander).
- 4:14 a.m.
Epicentro: Argelia, Valle del Cauca.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 91 kilómetros.
Municipios cercanos: a 1 kilómetros de El Cairo (Valle del Cauca), a 12 de Argelia (Valle del Cauca) y a 22 de Versalles (Valle del Cauca).
- 5:03 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).
- 5:19 a.m.
Epicentro: Quibdó, Chocó.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 32 kilómetros.
Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Quibdó (Chocó), a 27 de Atrato (Chocó) y a 30 de Río Quito (Paimado) (Chocó).
- 5:56 a.m.
Epicentro: Mutatá, Antioquia.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Mutatá (Antioquia), a 18 de Dabeiba (Antioquia) y a 46 de Frontino (Antioquia).
- 6:49 a.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 124 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 13 de Betulia (Santander) y a 16 de Galán (Santander).
- 8:33 a.m.
Epicentro: La Apartada, Córdoba.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 47 kilómetros.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de La Apartada (Córdoba), a 15 de Caucasia (Antioquia) y a 27 de Buenavista (Córdoba).
- 9:33 a.m.
Epicentro: Mutatá, Antioquia.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 37 kilómetros.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Mutatá (Antioquia), a 25 de Dabeiba (Antioquia) y a 53 de Frontino (Antioquia).
- 9:37 a.m.
Epicentro: Mutatá, Antioquia.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 19 de Mutatá (Antioquia) y a 44 de Frontino (Antioquia).
- 10:11 a.m.
Epicentro: Zona Bananera, Magdalena.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).
- 10:11 a.m.
Epicentro: Jordán, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 131 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Jordán (Santander), a 5 de Los Santos (Santander) y a 11 de Cepitá (Santander).
- 10:12 a.m.
Epicentro: Ciénaga, Magdalena.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Ciénaga (Magdalena), a 17 de Zona Bananera (Magdalena) y a 36 de Santa Marta (Magdalena).
- 10:51 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).
- 12:31 p.m.
Epicentro: El Carmen, Santander.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 115 kilómetros.
Municipios cercanos: a 15 kilómetros de El Carmen (Santander), a 26 de Hato (Santander) y a 27 de Santa Helena del Opón (Santander).
- 2:03 p.m.
Epicentro: Sonsón, Antioquia.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Puerto Triunfo (Antioquia), a 20 de Puerto Boyacá (Boyacá) y a 38 de Puerto Nare (Antioquia).
- 5:42 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 138 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).