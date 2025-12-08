CANAL RCN
Colombia Video

¡Tembló más de 15 veces en Colombia hoy 12 de agosto de 2025! Atento al reporte

Ya se especificaron todas las zonas de Colombia en las que se sintieron los temblores de este 12 de agosto de 2025. Descubra los detalles.

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
07:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante este 12 de agosto de 2025, el Servicio Geológico Colombiano ha alertado más de 15 temblores en el país.

Ninguno de ellos ha tenido una magnitud considerable, pero sí se han alcanzado a sentir en varios municipios de Colombia. ¿De cuánto han sido las profundidades? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente en Colombia hoy 12 de agosto de 2025

  • 5:48 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

Estos son los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 12 de agosto de 2025

  • 1:28 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

¡Tembló ampliamente en Colombia hoy 11 de agosto de 2025! Descubra en qué zonas se sintió
RELACIONADO

¡Tembló ampliamente en Colombia hoy 11 de agosto de 2025! Descubra en qué zonas se sintió

  • 3:13 a.m.

Epicentro: El Playón, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de El Playón (Santander), a 22 de La Esperanza (Norte de Santander) y a 27 de Matanza (Santander).

  • 4:14 a.m.

Epicentro: Argelia, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 91 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetros de El Cairo (Valle del Cauca), a 12 de Argelia (Valle del Cauca) y a 22 de Versalles (Valle del Cauca).

  • 5:03 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 5:19 a.m.

Epicentro: Quibdó, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 32 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Quibdó (Chocó), a 27 de Atrato (Chocó) y a 30 de Río Quito (Paimado) (Chocó).

  • 5:56 a.m.

Epicentro: Mutatá, Antioquia.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Mutatá (Antioquia), a 18 de Dabeiba (Antioquia) y a 46 de Frontino (Antioquia).

  • 6:49 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 124 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 13 de Betulia (Santander) y a 16 de Galán (Santander).

  • 8:33 a.m.

Epicentro: La Apartada, Córdoba.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 47 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de La Apartada (Córdoba), a 15 de Caucasia (Antioquia) y a 27 de Buenavista (Córdoba).

  • 9:33 a.m.

Epicentro: Mutatá, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Mutatá (Antioquia), a 25 de Dabeiba (Antioquia) y a 53 de Frontino (Antioquia).

  • 9:37 a.m.

Epicentro: Mutatá, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 19 de Mutatá (Antioquia) y a 44 de Frontino (Antioquia).

  • 10:11 a.m.

Epicentro: Zona Bananera, Magdalena.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 10:11 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 131 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Jordán (Santander), a 5 de Los Santos (Santander) y a 11 de Cepitá (Santander).

  • 10:12 a.m.

Epicentro: Ciénaga, Magdalena.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Ciénaga (Magdalena), a 17 de Zona Bananera (Magdalena) y a 36 de Santa Marta (Magdalena).

  • 10:51 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 12:31 p.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 115 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de El Carmen (Santander), a 26 de Hato (Santander) y a 27 de Santa Helena del Opón (Santander).

  • 2:03 p.m.

Epicentro: Sonsón, Antioquia.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Puerto Triunfo (Antioquia), a 20 de Puerto Boyacá (Boyacá) y a 38 de Puerto Nare (Antioquia).

Fuerte temblor de 4,9 se sintió en varias partes de Colombia: este fue el epicentro
RELACIONADO

Fuerte temblor de 4,9 se sintió en varias partes de Colombia: este fue el epicentro

  • 5:42 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

Menor con síndrome de Down desapareció tras ingresar a zona de arbustos en Cajicá: esto se sabe

Manizales

Sujeto habría rociado con alcohol a trabajadora sexual y luego le prendió fuego en Manizales

Miguel Uribe

Estos son los cierres viales que tendrá Bogotá por cortejo fúnebre de Miguel Uribe

Otras Noticias

Italia

Luto en el deporte: atleta italiano falleció durante los Juegos Mundiales 2025 en China

El deportista quedó inconsciente mientras competía y varios días después falleció en un hospital mientras recibía atención médica.

Once Caldas

Once Caldas sacó mínima ventaja frente a Huracán con tanto de Dayro Moreno

Once Caldas derrotó a Huracán en la ida de los octavos de la Copa Sudamericana y deberá cerrar en Argentina su soñado paso.

La casa de los famosos

Andrés Altafulla, en una entrevista, habló sin filtros y aclaró si terminó o no con Karina García

Corea del Sur

Bogotá se aliará con Corea para un importante proyecto: ¿de qué se trata?

Enfermedades

¿Cuál es la importancia de las colonoscopias para detectar el cáncer colorrectal?