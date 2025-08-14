Atención| ¡Temblor se sintió ampliamente en Colombia hoy 14 de agosto de 2025! Estos son los detalles

Este jueves 14 de agosto de 2025, se presentó un temblor que se sintió ampliamente en Colombia. Así lo informó el Servicio Geológico Colombiano en su página web.

Además, a lo largo del día se han seguido presentando más movimientos telúricos. ¿En dónde han sido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que se sintió ampliamente en Colombia hoy 14 de agosto de 2025

12:42 a.m.

Epicentro: Calarcá, Quindío.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Armenia (Quindío), a 4 de Calarcá (Quindío) y a 13 de Circasia (Quindío).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

Estos son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 14 de agosto de 2025

5:13 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Cepitá (Santander).

6:11 a.m.

Epicentro: El Carmen, Norte de Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 120 kilómetros.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Pailitas (Cesar), a 32 de Pelaya (Cesar) y a 39 de Curumaní (Cesar).

6:44 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 124 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de San Vicente de Chucurí (Santander) y a 20 de Galán (Santander).

10:42 a.m.

Epicentro: Murindó, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Murindó (Antioquia), a 38 de Vigía del Fuerte (Antioquia) y a 42 de Carmen del Darién (Chocó).

1:54 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Jordán (Santander) y a 16 de Betulia (Santander).

2:45 p.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Medina (Cundinamarca), a 14 de Paratebueno (Cundinamarca) y a 29 de Restrepo (Meta).

3:14 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

4:03 p.m.

Epicentro: Palmira, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 205 kilómetros.

Municipios cercanos: a 27 kilómetros de Ginebra (Valle del Cauca), a 32 de El Cerrito (Valle del Cauca) y a 35 de Guacarí (Valle del Cauca).