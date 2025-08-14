CANAL RCN
Atención| ¡Temblor se sintió ampliamente en Colombia hoy 14 de agosto de 2025! Estos son los detalles

El Servicio Geológico Colombiano especificó las magnitudes de los temblores de este 14 de agosto y los municipios en los que se sintieron.

agosto 14 de 2025
05:36 p. m.
Este jueves 14 de agosto de 2025, se presentó un temblor que se sintió ampliamente en Colombia. Así lo informó el Servicio Geológico Colombiano en su página web.

Además, a lo largo del día se han seguido presentando más movimientos telúricos. ¿En dónde han sido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que se sintió ampliamente en Colombia hoy 14 de agosto de 2025

  • 12:42 a.m.

Epicentro: Calarcá, Quindío.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Armenia (Quindío), a 4 de Calarcá (Quindío) y a 13 de Circasia (Quindío).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

Estos son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 14 de agosto de 2025

  • 5:13 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Cepitá (Santander).

Siguió temblando en Colombia hoy 13 de agosto de 2025: estas fueron las magnitudes
  • 6:11 a.m.

Epicentro: El Carmen, Norte de Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 120 kilómetros.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Pailitas (Cesar), a 32 de Pelaya (Cesar) y a 39 de Curumaní (Cesar).

  • 6:44 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 124 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de San Vicente de Chucurí (Santander) y a 20 de Galán (Santander).

  • 10:42 a.m.

Epicentro: Murindó, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Murindó (Antioquia), a 38 de Vigía del Fuerte (Antioquia) y a 42 de Carmen del Darién (Chocó).

  • 1:54 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Jordán (Santander) y a 16 de Betulia (Santander).

  • 2:45 p.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Medina (Cundinamarca), a 14 de Paratebueno (Cundinamarca) y a 29 de Restrepo (Meta).

  • 3:14 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

Volvió a temblar en Paratebueno, Cundinamarca: sismo cercano a Bogotá este 13 de agosto
  • 4:03 p.m.

Epicentro: Palmira, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 205 kilómetros.

Municipios cercanos: a 27 kilómetros de Ginebra (Valle del Cauca), a 32 de El Cerrito (Valle del Cauca) y a 35 de Guacarí (Valle del Cauca).

 

 

