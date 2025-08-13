CANAL RCN
Colombia Video

Siguió temblando en Colombia hoy 13 de agosto de 2025: estas fueron las magnitudes

Varios municipios de Colombia sintieron los temblores de este 13 de agosto. Estos son los detalles.

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
08:18 p. m.
Durante este 13 de agosto de 2025, el Servicio Geológico Colombiano reportó un temblor que se sintió fuertemente en Medina, Cundinamarca. Este movimiento telúrico fue a las 4:02 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.5.

Además, a lo largo del día, se siguieron presentando múltiples temblores en varias zonas del país. ¿Qué profundidades tuvieron? ¿Qué municipios se 'sacudieron'? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este es el último temblor que se ha reportado hoy 13 de agosto de 2025 en Colombia

  • 5:01 p.m.

Epicentro: María la Baja, Bolívar.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 32 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de María la Baja (Bolívar), a 29 de Turbaná (Bolívar) y a 32 de San Onofre (Sucre).

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 13 de agosto de 2025?

  • 4:54 a.m.

Epicentro: Montecristo, Bolívar.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Montecristo (Bolívar), a 30 de San Jacinto del Cauca (Bolívar) y a 37 de Nechí (Antioquia).

  • 5:13 a.m.

Epicentro: San Vicente del Caguán, Caquetá.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 39 kilómetros de Baraya (Huila), a 39 de Tello (Huila) y a 49 de Neiva (Huila).

  • 5:49 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 7:21 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

  • 7:39 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 18 de Cepitá (Santander).

  • 8:11 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 8:59 a.m.

Epicentro: Aquitania, Boyacá.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Aquitania (Boyacá), a 11 de Cuítiva (Boyacá) y a 14 de Monguí (Boyacá).

  • 9:11 a.m.

Epicentro: Jesús María, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 108 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Jesús María (Santander), a 3 de Sucre (Santander) y a 12 de Guavatá (Santander).

  • 10:27 a.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 11 de Medina (Cundinamarca) y a 35 de Restrepo (Meta).

  • 10:32 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

  • 11:16 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Cepitá (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

  • 12:11 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 12:45 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 16 de Aratoca (Santander).

  • 12:55 p.m.

Epicentro: El Carmen, Norte de Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 116 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de El Carmen (Norte de Santander), a 24 de Convención (Norte de Santander) y a 29 de González (Cesar).

  • 2:25 p.m.

Epicentro: El Litoral de San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 56 kilómetros.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Trujillo (Valle del Cauca), a 24 de Riofrío (Valle del Cauca) y a 36 de Tuluá (Valle del Cauca).

 

