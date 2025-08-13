CANAL RCN
Colombia Video

Volvió a temblar en Paratebueno, Cundinamarca: sismo cercano a Bogotá este 13 de agosto

Un sismo de magnitud 3,5 sorprendió esta madrugada a Paratebueno, Cundinamarca, a pocos kilómetros de Bogotá.

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
07:20 a. m.
En la madrugada de este miércoles 13 de agosto, un sismo de magnitud 3,5 sacudió nuevamente el municipio de Paratebueno, Cundinamarca, y fue percibido por habitantes de Bogotá y otras zonas cercanas.

El temblor ocurrió a las 4:02 a. m. y tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, lo que incrementó la sensación en las poblaciones cercanas al epicentro, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Este nuevo movimiento telúrico se suma a una serie de eventos sísmicos que han afectado a Paratebueno en los últimos meses, una zona que ha registrado una actividad geológica inusual.

Un epicentro que preocupa a Cundinamarca

Paratebueno, ubicado en el oriente de Cundinamarca y cercano al Meta, fue el epicentro del fuerte sismo del pasado 8 de junio, de magnitud 6,5, que dejó más de 300 viviendas afectadas, algunas colapsadas y daños en la iglesia principal.

Aquella vez, el movimiento se sintió con intensidad en Bogotá, Meta, Santander y otros departamentos.

El sismo de este miércoles, aunque de menor magnitud, despertó la preocupación de la comunidad por la frecuencia de los temblores. De hecho, en poco más de dos meses, el municipio ha experimentado dos movimientos sísmicos significativos, reforzando la alerta sobre la actividad tectónica en la zona.

Otros temblores en Colombia hoy 13 de agosto

El SGC también reportó otros movimientos en la jornada. A las 4:54 a. m. se registró un sismo de magnitud 2,1 en Montecristo, Bolívar, y a las 5:13 a. m. uno de magnitud 2,3 en San Vicente del Caguán, Caquetá.

Por su parte, en el caso del temblor de Paratebueno, se reportó percepción en departamentos como Meta (14 municipios), Cundinamarca (13), Antioquia (2), Bogotá D.C. (1) y Santander (1).

