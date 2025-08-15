¡Otro temblor se sintió ampliamente en Colombia hoy 15 de agosto de 2025! Este es el reporte

Este viernes 15 de agosto de 2025, el Servicio Geológico Colombiano ha detectado más de cinco temblores en el país.

Además, uno de ellos tuvo una intensidad de 4, lo que quiere decir que se sintió ampliamente en varias zonas de Colombia. ¿En dónde fue el epicentro? ¿De cuánto fue la magnitud de este episodio telúrico? Descubra los detalles del reporte.

Así fue el temblor que se sintió ampliamente en Colombia hoy 15 de agosto de 2025

8:41 a.m.

Epicentro: La Paz, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 122 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de La Paz (Santander), a 14 de Landázuri (Santander) y a 18 de Aguada (Santander).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

Estos son los detalles de los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 15 de agosto de 2025

12:32 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 13 de Jordán (Santander) y a 17 de Betulia (Santander).

6:37 a.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Medina (Cundinamarca), a 13 de Paratebueno (Cundinamarca) y a 33 de Restrepo (Meta).

8:03 a.m.

Epicentro: El Cantón del San Pablo, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de El Cantón de San Pablo (Chocó), a 14 de Unión Panamericana (Chocó) y a 17 de Río Quito (Chocó).

10:48 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

12:29 p.m.

Epicentro: Becerril, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Becerril (Cesar), a 26 de El Paso (Cesar) y a 42 de Chiriguaná (Cesar).

12:34 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

2:16 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 13 de Jordán (Santander) y a 17 de Betulia (Santander).

2:17 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 17 de Aratoca (Santander).