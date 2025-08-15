CANAL RCN
Colombia Video

¡Otro temblor se sintió ampliamente en Colombia hoy 15 de agosto de 2025! Este es el reporte

¿En dónde fue el epicentro de este temblor? Descubra los detalles que informó el Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
06:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este viernes 15 de agosto de 2025, el Servicio Geológico Colombiano ha detectado más de cinco temblores en el país.

Además, uno de ellos tuvo una intensidad de 4, lo que quiere decir que se sintió ampliamente en varias zonas de Colombia. ¿En dónde fue el epicentro? ¿De cuánto fue la magnitud de este episodio telúrico? Descubra los detalles del reporte.

Así fue el temblor que se sintió ampliamente en Colombia hoy 15 de agosto de 2025

  • 8:41 a.m.

Epicentro: La Paz, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 122 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de La Paz (Santander), a 14 de Landázuri (Santander) y a 18 de Aguada (Santander).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

Estos son los detalles de los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 15 de agosto de 2025

  • 12:32 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 13 de Jordán (Santander) y a 17 de Betulia (Santander).

Atención| ¡Temblor se sintió ampliamente en Colombia hoy 14 de agosto de 2025! Estos son los detalles
RELACIONADO

Atención| ¡Temblor se sintió ampliamente en Colombia hoy 14 de agosto de 2025! Estos son los detalles

  • 6:37 a.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Medina (Cundinamarca), a 13 de Paratebueno (Cundinamarca) y a 33 de Restrepo (Meta).

  • 8:03 a.m.

Epicentro: El Cantón del San Pablo, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de El Cantón de San Pablo (Chocó), a 14 de Unión Panamericana (Chocó) y a 17 de Río Quito (Chocó).

  • 10:48 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 12:29 p.m.

Epicentro: Becerril, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Becerril (Cesar), a 26 de El Paso (Cesar) y a 42 de Chiriguaná (Cesar).

  • 12:34 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

  • 2:16 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 13 de Jordán (Santander) y a 17 de Betulia (Santander).

Siguió temblando en Colombia hoy 13 de agosto de 2025: estas fueron las magnitudes
RELACIONADO

Siguió temblando en Colombia hoy 13 de agosto de 2025: estas fueron las magnitudes

  • 2:17 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 17 de Aratoca (Santander).

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Narcotráfico

Incautan dos toneladas de marihuana camuflada en un cargamento de papas en Nariño

Bogotá

“Va a tocar por las malas”: chats y videos muestran cómo amenaza el Tren de Aragua en Bogotá

Policía Nacional

Descubren a dos policías exigiendo dinero a un ciudadano a cambio de devolver las pertenencias de un familiar

Otras Noticias

Artistas

Icónica actriz es señalada de robar un computador de reconocido lugar: un video la delató

La famosa se encuentra en el ojo del huracán tras conocerse la grabación.

Millonarios

Barra de Millonarios pidió salidas explícitas ante escándalos extradeportivos de los jugadores

La barra más representativa de Millonarios se pronunció ante escándalos de jugadores por fuera de las canchas.

Estados Unidos

Red de estafadores robó cinco millones de dólares a 400 adultos mayores en los EE. UU. haciéndose pasar por sus nietos

Reforma Laboral

Ponen freno a las empresas: este es el paso a paso que deben seguir para despedir a un trabajador

Alimentos

Científica revela el nombre del alimento que ayudaría a reducir los niveles altos del colesterol