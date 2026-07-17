Agresiones contra guardas de Transmilenio: 160 casos en lo corrido de 2026

En lo corrido de 2026, los guardas de seguridad de Transmilenio han sido víctimas de 160 agresiones, varias de ellas con arma blanca, principalmente en las troncales Caracas, Caracas Sur y NQS.

La mayoría de los ataques se registran cuando intentan impedir el ingreso de colados al sistema, una situación que se ha convertido en riesgo cotidiano para quienes cumplen labores de vigilancia en el transporte masivo.

Video evidencia la violencia contra guardas de Transmilenio

Un usuario captó en video un incidente dentro de un bus de Transmilenio: un hombre exaltado insultó reiteradamente a dos guardas, hombre y mujer, hasta que sacó un arma blanca. El episodio ocurrió tras el llamado de otros pasajeros que pedían control.

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Ante este hecho, Transmilenio rechazó los actos de violencia e intolerancia y pidió a la ciudadanía evitar este tipo de situaciones.

“Rechazamos todo acto de violencia, agresión e intolerancia en la ciudad y hacemos un respetuoso pero contundente llamado de atención para evitar este tipo de hechos”, señaló Transmilenio.

Llamado de los gremios de seguridad

Las empresas de seguridad privada también se pronunciaron. Recordaron que en Colombia hay alrededor de 360.000 guardas de vigilancia que contribuyen a la protección de los ciudadanos.

“Pedimos a las autoridades que establezcan pedagogía, que ayuden a que en los sistemas de transporte masivo el ciudadano se sienta a gusto con el guarda y lo vea como un amigo”, expresaron los gremios.

La mayoría de las agresiones, insistieron, ocurren en medio de reclamos por la validación del pasaje, lo que refleja la necesidad de fortalecer la cultura ciudadana y el respeto hacia quienes cumplen funciones de seguridad en el transporte público.