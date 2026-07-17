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Aerocivil ha recibido más de 30 solicitudes para nuevas rutas aéreas en 2026 ¿A qué ciudades?

Las solicitudes incluyen rutas comerciales y de carga para mejorar la competitividad de Colombia en la región.

Foto: diseñada por Magnific
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Noticias RCN

julio 17 de 2026
01:22 p. m.
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Durante el primer semestre de 2026, la Aeronáutica Civil recibió más de 30 solicitudes para la apertura de nuevas rutas aéreas, entre destinos nacionales e internacionales y ciudades de Colombia que, actualmente, no se encuentran conectadas por vuelos directos.

Las solicitudes, realizadas por aerolíneas como como Avianca, Wingo, JetSMART, LATAM Airlines Colombia, Copa Airlines, JetBlue, United Airlines, Plus Ultra, Viva Aerobús y Uniworld Air Cargo, contemplan rutas comerciales y de carga.

De acuerdo con la Aerocivil, la creación de nuevas rutas podría “ampliar la oferta de transporte aéreo, fortalecer el turismo, impulsar el comercio y mejorar la integración de las regiones con destinos internacionales”.

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¿Qué ciudades han pedido conectar las aerolíneas y empresas de carga con operación en el país?

Aunque no reveló todas las solicitudes que ha recibido en 2026, la Aerocivil dio a conocer algunas de las rutas destacadas que estaría analizando, para mejorar la conectividad aérea del país con destinos en el exterior, como España, México, Estados Unidos, Venezuela, Jamaica, Guatemala, Aruba, Argentina, Brasil y Panamá:

  • Bogotá – Monterrey (México)
  • Bogotá – Córdoba (Argentina)
  • Bogotá – Belém (Brasil)
  • Bogotá – Maracaibo (Venezuela)
  • Medellín – Caracas (Venezuela)
  • Cartagena – Nueva York
  • Cartagena – Houston
  • Cartagena – Washington
  • Cali – Fort Lauderdale
  • Barranquilla – Fort Lauderdale
  • Bucaramanga – Aruba
  • Barranquilla – Aruba
  • Bogotá y Medellín – Montego Bay (Jamaica)
  • Medellín – Guatemala

Para el caso de ciudades colombianas, se habrían planteado nuevas rutas entre:

  • Bogotá – Cúcuta
  • Medellín – Pasto
  • Barranquilla – San Andrés
  • Bogotá – Bucaramanga.
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¿Qué responde la Aerocivil a las solicitudes de nuevas rutas?

La Aerocivil comentó que busca promover un sistema aeronáutico más competitivo en la región, que favorezca a los sectores de carga y turismo y ofrezca mejores opciones a los viajeros en territorio colombiano. Con esto en mente, indicó que la entidad:

“Está presta a seguir fortaleciendo la conectividad aérea del país mediante un trabajo articulado con las aerolíneas que cumplan los requisitos técnicos, operacionales y administrativos establecidos en la normatividad vigente. Este esfuerzo conjunto contribuye a generar mayor confianza en el sector, ampliar las oportunidades de desarrollo económico, turístico y comercial, y llevar más alternativas de transporte aéreo que beneficien a los colombianos y al crecimiento del país”.

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