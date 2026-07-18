¡Tembló masivamente en Colombia hoy 18 de julio de 2026!

Este sábado 18 de julio de 2026 se han presentado más de diez temblores en Colombia.

¿En qué horarios se han registrado? ¿Dónde se han sentido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 18 de julio de 2026

1:05 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 23 de Mutatá (Antioquia) y a 25 de Uramita (Antioquia).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 18 de julio de 2026

1:56 a.m.

Epicentro: Medio Baudó, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Medio Baudó (Chocó), a 17 de Medio San Juan (Chocó) y a 18 de Istmina (Chocó).

2:00 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

2:33 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

2:54 a.m.

Epicentro: Buga, Valle del Cauca.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: 159 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de San Pedro (Valle del Cauca), a 23 de Tuluá (Valle del Cauca) y a 24 de Guadalajara de Buga (Valle Del Cauca).

3:40 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 3.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 117 kilómetros de Mosquera (Nariño), a 140 de Olaya Herrera (Nariño) y a 147 de La Tola (Nariño).

4:18 a.m.

Epicentro: Toledo, Norte de Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Cubará (Boyacá), a 39 de Saravena (Arauca) y a 39 de Toledo (Norte De Santander).

4:26 a.m.

Epicentro: Toledo, Norte de Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Cubará (Boyacá), a 39 de Saravena (Arauca) y a 39 de Toledo (Norte De Santander).

5:01 a.m.

Epicentro: Toledo, Norte de Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Cubará (Boyacá), a 32 de Toledo (Norte de Santander) y a 32 de Labateca (Norte de Santander).

6:15 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 32 kilómetros.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Sipí (Chocó), a 30 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 35 de Versalles (Valle del Cauca).

6:39 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

12:25 p.m.

Epicentro: El Carme, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de El Carmen de Chucurí (Santander), a 37 de Yondó (Antioquia) y a 37 de San Vicente de Chucurí (Santander).