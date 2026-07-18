CANAL RCN
Colombia Video

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 18 de julio de 2026!

Hubo un evento telúrico que por poco alcanza la magnitud de 3.8. Descubra aquí los detalles completos.

Nicolás Forero

julio 18 de 2026
01:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este sábado 18 de julio de 2026 se han presentado más de diez temblores en Colombia.

¿En qué horarios se han registrado? ¿Dónde se han sentido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 18 de julio de 2026

  • 1:05 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 23 de Mutatá (Antioquia) y a 25 de Uramita (Antioquia).

Atento: ¡tembló en Colombia hoy 17 de julio de 2026!
RELACIONADO

Atento: ¡tembló en Colombia hoy 17 de julio de 2026!

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 18 de julio de 2026

  • 1:56 a.m.

Epicentro: Medio Baudó, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Medio Baudó (Chocó), a 17 de Medio San Juan (Chocó) y a 18 de Istmina (Chocó).

  • 2:00 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

  • 2:33 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 2:54 a.m.

Epicentro: Buga, Valle del Cauca.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: 159 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de San Pedro (Valle del Cauca), a 23 de Tuluá (Valle del Cauca) y a 24 de Guadalajara de Buga (Valle Del Cauca).

  • 3:40 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 3.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 117 kilómetros de Mosquera (Nariño), a 140 de Olaya Herrera (Nariño) y a 147 de La Tola (Nariño).

  • 4:18 a.m.

Epicentro: Toledo, Norte de Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Cubará (Boyacá), a 39 de Saravena (Arauca) y a 39 de Toledo (Norte De Santander).

  • 4:26 a.m.

Epicentro: Toledo, Norte de Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Cubará (Boyacá), a 39 de Saravena (Arauca) y a 39 de Toledo (Norte De Santander).

  • 5:01 a.m.

Epicentro: Toledo, Norte de Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Cubará (Boyacá), a 32 de Toledo (Norte de Santander) y a 32 de Labateca (Norte de Santander).

  • 6:15 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 32 kilómetros.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Sipí (Chocó), a 30 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 35 de Versalles (Valle del Cauca).

  • 6:39 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

¡Sigue temblando en Colombia hoy 16 de julio de 2026! Esto se ha reportado
RELACIONADO

¡Sigue temblando en Colombia hoy 16 de julio de 2026! Esto se ha reportado

  • 12:25 p.m.

Epicentro: El Carme, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de El Carmen de Chucurí (Santander), a 37 de Yondó (Antioquia) y a 37 de San Vicente de Chucurí (Santander).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

Lo capturaron tras robar una camioneta en Bogotá y llevaba puesto un brazalete del Inpec

Valle del Cauca

¿Qué hay detrás del asesinato de un asistente de la Fiscalía de Palmira, Valle?

Boyacá

Fiscalía acusó al alcalde de Villa de Leyva por presuntamente exigir dineros para aprobar una licencia

Otras Noticias

Argentina

Alerta por aumento de infartos en Argentina en el Mundial 2026: un caso por hora post-partido

Unidades de cardiología reportan un incremento significativo de infartos y disecciones aórticas tras encuentros de la selección albiceleste.

Mundial de fútbol

🔴EN VIVO🔴Francia vs. Inglaterra: siga en directo el duelo por el tercer lugar

Siga en vivo la transmisión por el tercer lugar entre Francia vs. Inglaterra.

Astrología

"Yo lo visualizo": Mhoni Vidente realizó contundente predicción sobre el futuro político de Colombia

Chile

Aterradoras lluvias en Chile dejan cuatro muertos y más de 500 damnificados

Automovilismo

Con hasta 300 kilómetros de autonomía estos son los nuevos camiones eléctricos que llegan a Colombia