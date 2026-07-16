¡Sigue temblando en Colombia hoy 16 de julio de 2026! Esto se ha reportado

En las primeras horas de este 16 de julio de 2026, según el Servicio Geológico Colombiano, se han presentado cuatro temblores en el país.

Estos han sido en Tolima, Boyacá, Santander y Nariño. ¿Dónde han sido exactamente los epicentros? Descubra los detalles exactos del reporte aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor más reciente que se sintió en Colombia hoy 16 de julio de 2026

5:18 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 10 de Aratoca (Santander).

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia hoy 16 de julio de 2026?

12:51 a.m.

Epicentro: Planadas, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 28 kilómetros de Toribío (Cauca), a 35 de Páez (Cauca) y a 36 de Corinto (Cauca).

2:56 a.m.

Epicentro: Tibaná, Boyacá.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Tibaná (Boyacá), a 10 de Jenesano (Boyacá) y a 11 de Nuevo Colón (Boyacá).

4:32 a.m.

Epicentro: Cumbal, Nariño.

Magnitud 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Cumbal (Nariño), a 17 de Tufiño (Ecuador) y a 19 de Guachucal (Nariño).

¿Qué otros temblores ha reportado el Servicio Geológico Colombiano hoy 16 de julio de 2026?

Este jueves, el Servicio Geológico Colombiano también reportó un temblor en Panamá y otro en Perú. Los detalles completos son los siguientes:

12:07 a.m.

Epicentro: Norte de Perú.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

5:33 a.m.

Epicentro: Progreso, Panamá.

Magnitud: 4.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Baco (Panamá), a 6 de Canta Gallo (Panamá) y a 6 de Nuevo México (Panamá).