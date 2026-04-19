Plan estratégico logró reducir de 58% a 12% la deserción escolar con insólitas ideas de negocio

El departamento del Atlántico ha logrado reducir la deserción escolar en educación media del 58% al 12% en los últimos cuatro años, gracias a la implementación de estrategias innovadoras impulsadas por la Alianza para la Transformación de la Educación Media (Atem), que reunió a 11 secretarías de educación de diferentes regiones del país en Barranquilla.

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El programa se enfoca en el llamado "cuello de botella" que se presenta entre los grados noveno, décimo y once, donde históricamente los jóvenes abandonan sus estudios.

Esta problemática afecta a 1,5 millones de estudiantes en Colombia que no terminan su bachillerato.

¿Cuál es el estratégico plan para “retener” a estudiantes y evitar la deserción?

En municipios como Manatí, la transformación educativa se ha convertido en una prioridad comunitaria. Así lo explicó Yeien Caicedo, estudiante de la institución San Luis Beltrán, en Manatí:

Nosotros mismos aquí entre nosotros estamos progresando, para que nuestro pueblo pueda seguir avanzando y no se quede en un solo lugar.

Las madres de familia también expresaron su compromiso: "Yo siempre he creído que la educación no tiene barrera, cuando hay las ganas se puede lograr todo", dijo Ana García.

El proceso no fue sencillo. Los líderes regionales enfrentaron dificultades para obtener apoyo nacional. La alcaldesa de Manatí, Yeneris Acuña, reconoció la situación:

Nos dimos cuenta de que era muy difícil hacernos visibles al nivel nacional y que teníamos pocas opciones con el Ministerio de Educación. Así que nos tocó con nuestras propias herramientas lograr ese proceso de transformación.

Sin embargo, encontraron aliados estratégicos que les permitieron avanzar: "Hemos encontrado aliados que nos han ayudado a no esperar, a no sentarnos, sino a tocar puertas que se han abierto", dijo Everlin de la Hoz, rectora de San Luis Beltrán.

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Así funciona el plan estratégico que “retiene” a estudiantes con ideas de negocio

En el Colegio Evaristo Sourdis, al sur de Barranquilla, se implementan programas como “Crack the Code" para el desarrollo de habilidades digitales, combinando la educación tradicional con planes de negocio.

"Teníamos la deserción un 58% para la media. Ahorita estamos en un 12% y esto ha sido gracias a las estrategias implementadas durante estos últimos cuatro años", indicó Paola Amar, secretaria de Educación de Barranquilla.

La iniciativa cuenta con el respaldo de fundaciones y empresas privadas que trabajan de manera sostenida.

Para que los jóvenes primero puedan transitar desde grado noveno hasta grado once, que no se vayan del sistema, pero adicionalmente que logren desarrollar esos aprendizajes suficientes que les permitan desarrollar su proyecto de vida, señaló Olga Sánchez, gerente de la Fundación Instituto Natura.

Estas habilidades se desarrollan y potencian dentro de este plan estratégico que los proyecta a futuro:

"Los adolescentes y los jóvenes son los que van a construir país en un par de años y necesitamos fortalecer sus habilidades, sus aprendizajes y sus proyectos de vida", dijo Alejandra López, directora de Alianza Atem.

Quienes hacen parte de esta iniciativa enfatizaron en la importancia de proporcionar herramientas para el futuro de los estudiantes del Atlántico y del país.