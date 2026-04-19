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¡Colombia bailó a Argentina y lo venció 4-0 en la final del Sudamericano Sub-17!

José Escorcia celebró el cuarto gol de la 'tricolor' en el cierre del partido.

Noticias RCN

abril 19 de 2026
07:30 p. m.
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La Selección Colombia tuvo un segundo tiempo soñado en la final del Sudamericano Sub-17 y terminó goleando 4-0 a Argentina.

Miguel Agamez, en la última jugada del primer tiempo, había puesto el marcador a favor de la 'tricolor'.

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Posteriormente, Caicedo y el mismo Agamez aumentaron la ventaja en los minutos 54 y 57, pero la fiesta 'cafetera' no terminó ahí.

Y es que José Escorcia, que ya había sido protagonista tras asistir a Miguel Agamez en el tercer gol, dejó en el camino a la defensa y al arquero argentino para festejar el 4-0 definitivo.

Así fue el 4-0 de la Selección Colombia vs. Argentina en la final del Sudamericano Sub-17

En el minuto 83 de la final del Sudamericano Sub-17, Maturana recibió el balón en la mitad de la cancha y encontró libre a Escorcia sobre la izquierda.

Por lo tanto, se la entregó y el atacante no solo dribló a Ortiz, el '8' argentino, sino que también al arquero Reigia para quedar con el arco libre y definir sin problemas.

¿Cuándo había ganado la Selección Colombia el Sudamericano Sub-17 por primera vez?

La Selección Colombia ganó su primer Sudamericano Sub-17 en 1993.

En aquella oportunidad, el campeonato se disputó en Armenia, Pereira, Tuluá y Colombia aprovechó la localía.

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En la primera ronda, la 'tricolor' compartió grupo con Argentina, Perú, Ecuador y Venezuela, y obtuvo el primer lugar tras vencerlos a todos.

Los resultados conseguidos por la 'tricolor' en esos partidos fueron los siguientes:

  • vs. Perú: 2-0.
  • vs. Ecuador: 4-1.
  • vs. Venezuela: 2-0.
  • vs. Argentina: 2-0.

Además, en la ronda final, la Selección Colombia sumó más puntos que Chile, Argentina y Brasil, y se ratificó como la campeona.

Después, en las ediciones de 2007 y 2025, la Selección Colombia estuvo cerca de sumar un nuevo título, pero quedó subcampeona tras perder las finales con la Selección de Brasil.

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