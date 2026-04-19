Emboscada con explosivos contra caravana de la Policía en Saravena deja varios heridos graves

Una caravana de la Policía fue blanco de un ataque con explosivos en el casco urbano de Saravena, Arauca, en un hecho atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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El cruel ataque dejó varios uniformados gravemente heridos y generó un cruce de disparos en plena zona residencial.

El ataque se produjo cuando los vehículos oficiales, una turbo, una NPR y una unidad motorizada, transitaban por el sector cercano al colegio Rafael Pombo, entre los barrios La Esperanza y Cofavi. En ese punto fue activada una carga explosiva al paso de la caravana, lo que desencadenó la emboscada.

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¿Cuántos heridos deja el ataque del ELN en Saravena?

De acuerdo con los reportes preliminares, el saldo del ataque incluye varios policías heridos. La cifra fue actualizada posteriormente a siete patrulleros y un mayor, todos trasladados al Hospital de Sarare para recibir atención médica.

La gravedad de las lesiones no ha sido detallada, pero se confirmó que los uniformados resultaron afectados durante la explosión y el posterior enfrentamiento.

El hecho también dejó herido a un presunto integrante del grupo armado y a una mujer civil que transitaba por el lugar en el momento del ataque.

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Lo que se sabe del cruel ataque contra la Policía en Arauca

La activación del explosivo coincidió con el paso de los vehículos policiales, lo que sugiere un seguimiento previo de los movimientos de la caravana.

Tras la detonación, se produjo un cruce de disparos que se extendió por varios minutos, generando momentos de tensión entre los habitantes del sector.

El escenario del ataque, en inmediaciones de un centro educativo y en barrios residenciales, refuerza la preocupación por la presencia de actores armados en zonas pobladas.

La cercanía con viviendas y espacios comunitarios incrementa el impacto de estos hechos, no solo por las víctimas directas, sino por el efecto que generan en la percepción de seguridad.

El traslado de los heridos al hospital local activó los protocolos de atención en salud en el municipio. Mientras tanto, las autoridades avanzan en la verificación de los hechos y en el seguimiento a los responsables del ataque.