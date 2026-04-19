Desgarradora historia de un colombiano deportado por ICE en EE. UU. al Congo: esto ha vivido allá

Jorge Cubillos nunca imaginó que al salir de su casa en Florida para una comparecencia migratoria terminaría a miles de kilómetros de distancia, en la República Democrática del Congo, separado de su esposa y sus cuatro hijos en Estados Unidos.

Este colombiano, quien residía desde hace más de una década en territorio estadounidense, se convirtió en el primer ciudadano de su país deportado no a Colombia, sino a África, en lo que constituye un caso sin precedentes que ha generado conmoción internacional.

Según su testimonio, Cubillos se presentaba regularmente ante las autoridades migratorias y esperaba respuesta a un recurso de hábeas corpus cuando fue detenido por agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

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Así el ICE se llevó colombiano al Congo

De acuerdo con su testimonio, primero lo llevaron a un centro de detención transitorio donde, según denuncia, intentaron presionarlo para firmar documentos y aceptar ser enviado a México.

Se negó porque quería esperar la resolución judicial:

Era muy difícil porque lo encadenan a uno de los pies, de las manos, de la cintura y tres días comiendo pañuelos. Por medio de un hábeas corpus, yo empecé a trabajar. Empezamos a buscar la forma de tener la oportunidad nuevamente porque quería demostrarle al país de que nosotros podemos tener un estatus y una oportunidad nueva.

14 latinoamericanos fueron deportados al Congo por EE. UU.

El colombiano explicó que junto a otros 13 latinoamericanos fue subido a un avión rumbo a la República Democrática del Congo, un país que enfrenta conflictos armados y crisis humanitaria.

Ese día me notificaron que iba para Congo sin vacunas, sin firmas, sin nada que decir, encadenado, día y noche, en una celda solo dos horas. Me suben al avión 24 horas encadenado de manos, cintura, pies, sin notificar a mi familia, a nadie.

Cubillos recibió un permiso de apenas siete días para permanecer en territorio congoleño. Enfrenta ahora la incertidumbre sobre su futuro inmediato, sin recursos ni claridad sobre cómo regresar.

Su esposa y sus cuatro hijos permanecen en Estados Unidos, enfrentando la situación sin el sostén familiar. "El tema de la familia se pone fuerte, porque es una esposa con cuatro hijos, que tiene que empezar a luchar sola".

El presidente Gustavo Petro reaccionó en redes sociales y ordenó a la Cancillería colombiana gestionar el retorno inmediato de los connacionales enviados al Congo.

Según información oficial, en total son 14 latinoamericanos deportados a este destino africano, incluyendo nueve colombianos (cinco hombres y cuatro mujeres).