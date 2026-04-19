Se tomará una decisión nunca antes vista en La Casa de los Famosos: esto pasará

En las últimas semanas, el 'jefe' ha propuesto dinámicas que han revolucionado La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Y es que ha habido un líder invisible, se han concedido 'poderes' a través de llamadas telefónicas y, además, hubo un destierro tras una sorpresiva nominación con calabazas de Halloween.

Además, de acuerdo con lo que se ha conocido, en los próximos días se daría un aval que nunca antes se ha concedido en La Casa de los Famosos Colombia 2026. ¿Cuál sería?

Esta es la decisión que se tomará de manera inédita en La Casa de los Famosos Colombia 2026

En una de las últimas emisiones del programa '¿Qué hay pa' dañar?', que se emite en la App del Canal RCN, a Roberto le preguntaron por la posibilidad de que hubiera otra dinámica llamativa.

Fue así como él rompió el silencio y reveló detalles de lo que podría pasar en la nueva semana.

"La próxima semana será totalmente atípica porque el 'jefe' les va a permitir algo que siempre ha estado prohibido", comenzó diciendo.

"No rompe el aislamiento, pero sí la posibilidad de hacer 'complot'. Podrán decir 'vamos a sacar a Néstor' sin que haya alguna prohibición. La próxima semana va a estar increíble y vamos a conocer de nuevo las estrategias de cada uno y cómo mueven a sus equipos", añadió.

Esta fue su explicación exacta:

Estos son los participantes que ya están fijos en el top 9 de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Antes de que se lleve a cabo una nueva jornada de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026, los participantes que ya aseguraron su presencia durante una semana más son los siguientes:

Mariana Zapata.

Alejandro Estrada.

Alexa Torrex.

Juanda Caribe.

Beba de la Cruz.

Recuerde seguir La Casa de los Famosos Colombia 2026 en las transmisiones de la App y la señal principal del Canal RCN.