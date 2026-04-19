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Olmedo López se someterá a una sentencia anticipada por el caso UNGRD: cambiaría la condena

La Fiscalía radicó el escrito de acusación contra el exfuncionario, quien manifestó intención de allanarse a cargos y buscar sentencia anticipada.

Noticias RCN

abril 19 de 2026
08:51 p. m.
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La Fiscalía radicó formalmente el escrito de acusación contra Olmedo López, señalado como una de las figuras principales en el escándalo de corrupción que afectó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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El documento judicial revela cargos específicos y la estrategia legal que seguirá el exfuncionario.

La próxima diligencia judicial está programada para el 14 de mayo, fecha en la cual se espera que el proceso avance formalmente. Durante esta audiencia se definirán aspectos cruciales del procedimiento penal contra el exfuncionario.

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¿Qué dice el escrito de acusación contra Olmedo López?

Según el escrito de acusación conocido, López enfrentará cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.

El documento indica que el acusado manifestó "por iniciativa propia" su intención de aceptar estos cargos de manera parcial, acogiéndose al artículo 351 del Código de Procedimiento Penal.

El texto legal especifica que:

La aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación.

Esta figura procesal permitiría a López acceder a beneficios por sentencia anticipada.

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Sin embargo, existe un cambio sustancial respecto al escenario anterior. Con este nuevo escrito de acusación, Olmedo López ya no purgará la pena de seis años, dos meses y 7.5 días de prisión que estaba estipulada en el preacuerdo previamente rechazado por el alto tribunal.

Aún con los beneficios de la sentencia anticipada, el exfuncionario podría enfrentar una condena superior a la inicialmente contemplada.

Este desarrollo judicial marca un punto de inflexión en uno de los casos de corrupción más relevantes vinculados a entidades del Estado.

El proceso contra López ha generado especial atención debido a su posición como una de las cabezas visibles del presunto desfalco a la UNGRD.

El caso continúa en desarrollo y las autoridades judiciales mantienen activas las investigaciones relacionadas con el escándalo de corrupción en la entidad encargada de gestionar emergencias y desastres en Colombia.

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