CANAL RCN
Colombia

¡Tembló más de 15 veces en Colombia hoy 18 de agosto de 2025! Estas zonas del país sintieron los movimientos

El Servicio Geológico Colombiano aclaró exactamente en dónde se sintieron cada uno de los temblores de este 18 de agosto. Estos son los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

agosto 18 de 2025
08:40 p. m.
Este lunes festivo 18 de agosto de 2025, el Sistema Geológico Colombiano ha reportado más de 15 temblores en varias zonas del país.

El primero se identificó sobre la 1:26 de la madrugada, mientras que el más reciente, con corte hasta las 9:00 de la noche, fue a las 7:45 p.m.

¿En dónde han sido los epicentros? ¿Qué magnitudes han tenido los temblores? Descubra los detalles completos del reporte emitido por el Servicio Geológico Colombiano.

Estos son los detalles del temblor más reciente en Colombia hoy 18 de agosto de 2025

  • 7:45 p.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 114 kilómetros.

¿Cuáles son los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 18 de agosto de 2025?

  • 1:26 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 152 kilómetros.

  • 1:51 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

  • 4:37 a.m.

Epicentro: Mar Caribe.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: superficial.

  • 5:15 a.m.

Epicentro: Cepitá, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Intensidad percibida: 2 (sentido levemente).

  • 5:21 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 143 kilómetros.

  • 8:32 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 147 kilómetros.

  • 8:38 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 146 kilómetros.

  • 8:49 a.m.

Epicentro: Barichara, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 137 kilómetros.

  • 9:24 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 147 kilómetros.

  • 9:32 a.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

  • 9:37 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 143 kilómetros.

  • 10:13 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 147 kilómetros.

  • 4:36 p.m.

Epicentro: Nechí, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 40 kilómetros.

  • 5:51 p.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

  • 6:07 p.m.

Epicentro: Tarazá, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 44 kilómetros.

  • 7:03 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 139 kilómetros.

 

