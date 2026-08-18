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¡Tembló en Colombia hoy 18 de agosto de 2026! Este es el reporte oficial

El Servicio Geológico Colombiano detectó nuevas réplicas. Descubra aquí los detalles completos.

Nicolás Forero

agosto 18 de 2026
08:03 p. m.
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Este 18 de agosto de 2026, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, se han presentado más de 25 movimientos telúricos en el país.

El más reciente se sintió sobre las 7:16 de la noche en Medio San Juan, Chocó. ¿Dónde han sido los otros? ¿Qué magnitudes han tenido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Temblor en Colombia hoy: Servicio Geológico Colombiano reporta nuevos sismos en Chocó y Santander
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Este fue el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 18 de agosto de 2026:

7:16 p.m.

Epicentro: Medio San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Sipí (Chocó), a 45 de Nóvita (Chocó) y a 57 de Medio San Juan (Chocó).

¿Cuáles han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 18 de agosto de 2026?

  • 12:13 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 42 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de Nóvita (Chocó) y a 53 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 12:21 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 62 kilómetros.

Municipios cercanos: a 65 kilómetros de San Andrés de Tumaco (Nariño), a 76 de Ancón (Ecuador) y a 76 de Francisco Pizarro (Nariño).

  • 1:08 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 83 kilómetros.

Municipios cercanos: a 90 kilómetros de El Litoral del San Juan (Chocó), a 103 de Bajo Baudó (Chocó) y a 142 de Buenaventura (Valle del Cauca).

  • 2:37 a.m.

Epicentro: Fúquene, Cundinamarca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 127 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Fúquene (Cundinamarca), a 7 de Susa (Cundinamarca) y a 10 de Guachetá (Cundinamarca).

  • 3:42 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Sipí (Chocó), a 55 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 61 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 4:20 a.m.

Epicentro: Medio San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Sipí (Chocó), a 44 de Nóvita (Chocó) y a 54 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 5:33 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 44 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Sipí (Chocó), a 52 de Nóvita (Chocó) y a 52 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 5:49 a.m.

Epicentro: Medio San Juan, Chocó.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Sipí (Chocó), a 43 de Nóvita (Chocó) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 5:59 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 7 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 11 de Guachetá (Cundinamarca).

  • 6:06 a.m.

Epicentro: San José del Palmar, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 88 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Pueblo Rico (Risaralda), a 20 de Santuario (Risaralda) y a 21 de Apía (Risaralda).

  • 6:55 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 51 kilómetros.

Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Sipí (Chocó), a 47 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 53 de Riofrío (Valle del Cauca).

  • 7:10 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Sipí (Chocó), a 54 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 59 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 8:02 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 118 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 10 de Betulia (Santander) y a 17 de San Vicente de Chucurí (Santander).

  • 8:34 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 9:51 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 8 de Villanueva (Santander).

  • 10:12 a.m.

Epicentro: Piedecuesta, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Guaca (Santander), a 10 de San Andrés (Santander) y a 13 de Cepitá (Santander).

  • 10:49 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).

  • 11:03 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 42 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Sipí (Chocó), a 47 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 47 de Nóvita (Chocó).

  • 12:03 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 62 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de Nóvita (Chocó) y a 53 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 12:19 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 44 kilómetros.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Sipí (Chocó), a 48 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 54 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 1:23 p.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 51 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Sipí (Chocó), a 45 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 47 de Nóvita (Chocó).

  • 1:55 p.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 49 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Sipí (Chocó), a 44 de Nóvita (Chocó) y a 45 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 4:49 p.m.

Epicentro: Chita, Boyacá.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de La Salina (Casanare), a 20 de Chita (Boyacá) y a 21 de Sácama (Casanare).

  • 5:06 p.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 37 kilómetros.

Municipios cercanos: a 43 kilómetros de El Litoral del San Juan (Chocó), a 44 de Buenaventura (Valle del Cauca) y a 56 de Sipí (Chocó).

  • 5:17 p.m.

Epicentro: Altamira, Huila.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Guadalupe (Huila), a 8 de Altamira (Huila) y a 12 de Tarqui (Huila).

  • 5:17 p.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 49 kilómetros.

Municipios cercanos: a 42 kilómetros de Sipí (Chocó), a 54 de Buenaventura (Valle del Cauca) y a 56 de Trujillo (Valle del Cauca).

  • 5:22 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 44 kilómetros.

Municipios cercanos: a 27 kilómetros de Sipí (Chocó), a 49 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 54 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 5:38 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: 46 kilómetros.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Sipí (Chocó), a 49 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 51 de El Dovio (Valle del Cauca).

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  • 5:45 p.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 32 kilómetros de Sipí (Chocó), a 54 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 59 de Riofrío (Valle del Cauca).

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