¡Tembló masivamente en Colombia hoy 19 de diciembre de 2025! ¿Los sintió?

Ya se precisó cuáles son los municipios en los que se han sentido los temblores de este 19 de diciembre. Estos son los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
07:32 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano, a través de su página web oficial, ha informado que se han presentado varios temblores en Colombia durante este 19 de diciembre de 2025.

El primer movimiento telúrico, de acuerdo con el reporte, se presentó a las 12:19 de la madrugada, mientras que el último, con corte hasta las 8:00 de la noche, fue a las 4:22 de la tarde.

Así fue el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 19 de diciembre de 2025

  • 4:22 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

Estos han sido los otros temblores reportados en Colombia hoy 19 de diciembre de 2025

  • 12:19 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

  • 12:54 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Barichara (Santander).

1:40 a.m.

Epicentro: Santa Helena del Opón, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 124 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Santa Helena del Opón (Santander), a 13 de Contratación (Santander) y a 20 de La Paz (Santander).

  • 2:03 a.m.

Epicentro: La Macarena, Meta.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de La Macarena (Meta), a 114 de Calamar (Guaviare) y a 122 de San Vicente del Caguán (Caquetá).

  • 7:41 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Jordán (Santander), a 3 de Los Santos (Santander) y a 12 de Cepitá (Santander).

  • 8:34 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Los Santos (Santander), a 15 de Zapatoca (Santander) y a 16 de Betulia (Santander).

  • 10:54 a.m.

Epicentro: San Diego, Cesar.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 114 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de San Diego (Cesar), a 7 de La Paz (Cesar) y a 19 de Valledupar (Cesar).

  • 2:10 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Zapatoca (Santander) y a 15 de Betulia (Santander).

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).

  • 3:48 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Jordán (Santander), a 3 de Los Santos (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).

 

