Tembló de nuevo en Colombia hoy 17 de noviembre de 2026: atento al reporte
Descubra aquí las magnitudes, las profundidades y los municipios más cercanos.
Nicolás Forero
01:07 p. m.
Este martes 17 de noviembre de 2026 se han presentado al menos nueve temblores en el país.
¿Dónde han sido los epicentros? ¿En qué municipios se han alcanzado a sentir estos movimientos telúricos? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.
Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 17 de noviembre de 2026
- 1:08 a.m.
Epicentro: El Playón, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 129 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de El Playón (Santander), a 22 de La Esperanza (Norte de Santander) y a 24 de Rionegro (Santander).
¿Cuáles han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 17 de noviembre de 2026?
- 3:44 a.m.
Epicentro: Jordán, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 131 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Jordán (Santander), a 5 de Los Santos (Santander) y a 8 de Villanueva (Santander).
- 5:26 a.m.
Epicentro: Jordán, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 131 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Jordán (Santander), a 5 de Los Santos (Santander) y a 8 de Villanueva (Santander).
- 6:11 a.m.
Epicentro: Curití, Santander.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Curití (Santander), a 8 de San Gil (Santander) y a 13 de Pinchote (Santander).
- 6:28 a.m.
Epicentro: Curití, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 132 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Jordán (Santander), a 8 de Curití (Santander) y a 9 de Aratoca (Santander).
- 6:30 a.m.
Epicentro: Montecristo, Bolívar.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Montecristo (Bolívar), a 34 de Santa Rosa del Sur (Bolívar) y a 44 de Guaranda (Sucre).
- 7:02 a.m.
Epicentro: Cubarral, Meta.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Cubarral (Meta), a 21 de El Dorado (Meta) y a 26 de Lejanías (Meta).
- 7:57 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 21 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).
- 9:33 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 3.2.
Profundidad: 151 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 17 de Cepitá (Santander).
- 12:20 p.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de Villanueva (Santander) y a 11 de Galán (Santander).