El Servicio Geológico Colombiano ha confirmado al menos nueve temblores durante este 18 de noviembre de 2026.

¿De cuánto han sido las magnitudes? ¿Cuáles han sido las profundidades? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 18 de noviembre de 2026

1:11 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 21 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 18 de noviembre de 2026?

1:11 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 21 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

1:13 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 21 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

1:29 a.m.

Epicentro: Colombia, Huila.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Colombia (Huila), a 30 de Dolores (Tolima) y a 39 de Prado (Tolima).

1:35 a.m.

Epicentro: Buga, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 108 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), a 10 de San Pedro (Valle del Cauca) y a 13 de Yotoco (Valle del Cauca).

1:42 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

2:43 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 21 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

3:21 a.m.

Epicentro: San Luis, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de San Luis (Antioquia), a 23 de Puerto Triunfo (Antioquia) y a 25 de Puerto Boyacá (Boyacá).

7:54 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 22 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Roncesvalles (Tolima).