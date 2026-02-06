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¡Tembló en repetidas ocasiones en Colombia hoy 2 de junio de 2026!

Los temblores se han sentido desde la madrugada de este 2 de junio. Descubra los detalles completos aquí.

Nicolás Forero

junio 02 de 2026
12:23 p. m.
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Este martes 2 de junio de 2026, ha temblado en Colombia desde las primeras horas.

El Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos seis temblores y uno de ellos sobrepasó los 3.0 de magnitud.

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¿Dónde han sido? ¿En qué municipios se han sentido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

¡Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 2 de junio de 2026!

  • 9:38 a.m.

Epicentro: Piedecuesta, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 153 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Cepitá (Santander), a 14 de San Andrés (Santander) y a 15 de Guaca (Santander).

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 2 de junio de 2026?

  • 12:06 a.m.

Epicentro: Mar Caribe.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 30 kilómetros.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Acandí (Chocó), a 34 de Necoclí (Antioquia) y a 39 de Unguía (Chocó).

  • 3:31 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

  • 4:39 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).

  • 6:57 a.m.

Epicentro: Victoria, Caldas.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Victoria (Caldas), a 18 de La Dorada (Caldas) y a 19 de Samaná (Caldas).

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  • 8:13 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).

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