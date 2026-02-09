LATAM inaugura base aérea en Medellín y aumenta su operación al 51%

Desde el miércoles 2 de septiembre, LATAM amplía su operación en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro gracias a la apertura de una nueva base aérea que contará con más de 140 tripulantes entre pilotos y personal de cabina. Además, tendrá un impacto directo en la generación de empleo para esta región del país.

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Esta apertura, consolida a Medellín como una de las bases más importantes para LATAM en Colombia y para el año 2026 tiene proyectada una operación de 245.554 sillas desde y hacia la ciudad; a nivel nacional, la oferta contará con 100 frecuencias semanales entre Bogotá y Medellín, 14 a Barranquilla, 14 a Cali, 13 a San Andrés, 7 a Pereira y 7 hacia Montería.

Mejoras en infraestructura benefician a la operación diaria

Además de fortalecer su presencia en el país, esta nueva infraestructura le permitirá a la aerolínea pernoctar 8 aeronaves diarias y, de esta forma, las labores de intervención de los motores y trenes de aterrizaje serán mucho más productivas y ya no será necesario el traslado hacia otras bases.

"Para Latam, Medellín es una plataforma clave de conectividad y de crecimiento", afirma Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia, e hizo énfasis en la importancia de esta inauguración para fortalecer principalmente la ruta entre Bogotá y Medellín y la posibilidad de ofrecer más viajes a un punto turístico de vital importancia como San Andrés.

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Impacto de Latam a nivel nacional e internacional

En la convocatoria realizada a finales de julio de 2026, la compañía informó que los tripulantes seleccionados harán parte de toda la operación, tanto doméstica como internacional. Actualmente, la aerolínea ofrece rutas a 26 destinos dentro de Colombia y 11 afuera del país. De igual forma, siete vuelos cargueros que salen semanalmente hacía Miami, facilitan la exportación floricultora del país.