Enrique Peñalosa advierte riesgo de racionamiento de agua en Bogotá por retrasos en proyecto Chingaza II

El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, alertó sobre el alto riesgo de racionamiento de agua que enfrenta la capital colombiana debido a los retrasos en la ejecución del proyecto Chingaza II, en medio de pronósticos que anticipan una de las peores sequías en décadas.

Exalcalde Enrique Peñalosa advierte riesgo de racionamiento de agua

En entrevista con Noticias RCN, Peñalosa explicó que el acueducto de Bogotá abastece no solo a la capital, sino a todos los municipios aledaños, beneficiando a "uno de cada cinco colombianos", aproximadamente 11 millones de habitantes de los 50 millones del país. Esta región genera más del 30% de la producción nacional y "mucho más de la mitad de los impuestos que recibe el gobierno colombiano".

El proyecto Chingaza II consiste en la construcción de un embalse adicional de 600 hectáreas que utilizaría el túnel existente de 38 kilómetros que actualmente trae agua del páramo de Chingaza a Bogotá.

"Lo que hay que hacer es un embalse adicional de 600 hectáreas. Entonces es un proyecto muy económico porque lo costoso es el túnel y eso ya está hecho", explicó el exalcalde.

Según Peñalosa, la principal oposición al proyecto proviene de argumentos ambientalistas que considera infundados.

"Lo que dicen es que se van a inundar 600 hectáreas de frailejones, pero es que, por Dios, Colombia tiene un millón de hectáreas de páramo", argumentó, añadiendo que para compensar se podrían adquirir miles de hectáreas adicionales donde actualmente hay cultivos o ganado.

Por otro lado, el exalcalde señaló que la responsabilidad de los retrasos recae en "la alcaldía y del acueducto de Bogotá en particular", enfatizando la urgencia de iniciar la obra.

"Colombia es el país más lluvioso del mundo", indicó, comparando la situación con ciudades en Arabia Saudita, donde se abastecen de agua desalinizada traída desde 400 kilómetros de distancia sin problemas de escasez.

Fenómeno de El Niño y sus graves consecuencias

Peñalosa también advirtió sobre otros riesgos asociados al fenómeno del Niño, particularmente los incendios forestales en los cerros orientales de Bogotá y criticó la cancelación del proyecto Sendero de las Mariposas, diseñado como cortafuegos y vía de acceso para bomberos, que también fue detenido por "falsos ambientalismos".

Respecto al argumento de que Chingaza II afectaría la cuenca del Orinoco, el exalcalde lo calificó de "ridículo", señalando que "es una cosa insignificante lo que se le quita al Orinoco" y que la mayor parte del agua de los ríos llaneros se capta mucho más abajo.

Finalmente, defendió el impacto ambiental positivo de proyectos similares: "Tener el acueducto con los embalses en el páramo no solamente no le hizo daño a la naturaleza, sino que, al revés, permitió recuperar el páramo y hacer el parque nacional de Chingaza", concluyó.