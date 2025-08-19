CANAL RCN
Colombia Video

Atención: temblores de más de 3.0 'sacudieron' a Colombia hoy 19 de agosto de 2025

¿En qué municipios se sintieron los temblores de este 19 de agosto de 2025? Descubra los detalles completos aquí.

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
12:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 19 de agosto de 2025, se han presentado varios temblores en el país y varios de ellos han superado los 3.0 de magnitud.

Según registró el Servicio Geológico Colombiano en su página web, el primer temblor de este martes fue a las 2:28 de la madrugada, mientras que el último, con corte hasta las 12:20 de la tarde, fue a las 11:57 a.m.

¡Tembló más de 15 veces en Colombia hoy 18 de agosto de 2025! Estas zonas del país sintieron los movimientos
RELACIONADO

¡Tembló más de 15 veces en Colombia hoy 18 de agosto de 2025! Estas zonas del país sintieron los movimientos

¿En dónde han sido los epicentros de los temblores de este 19 de agosto de 2025? ¿En qué municipios se han sentido? Descubra los detalles completos.

Estos han sido los temblores que han superado los 3.0 de magnitud hoy 19 de agosto de 2025 en Colombia

  • 4:52 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

  • 8:59 a.m.

Epicentro: Lebrija, Santander.

Magnitud: 3.6.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Bucaramanga (Santander), a 5 de Floridablanca (Santander) y a 11 de Lebrija (Santander).

  • 11:02 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 123 kilómetros de Mosquera (Nariño), a 134 de Francisco Pizarro (Nariño) y a 147 de Tumaco (Nariño).

Estos son los detalles de los otros temblores que se han registrado en Colombia hoy 19 de agosto de 2025

  • 2:28 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Juradó (Chocó), a 95 de Riosucio (Chocó) y a 105 de Bahía Solano (Chocó).

  • 3:45 a.m.

Epicentro: Santa Rosalía, Vichada.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Santa Rosalía (Vichada), a 50 de Orocué (Casanare) y a 104 de Trinidad (Casanare).

  • 3:58 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

  • 5:25 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 17 de Aratoca (Santander).

  • 7:36 a.m.

Epicentro: Manatí, Atlántico.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de San Cristóbal (Bolívar), a 7 de Manatí (Atlántico) y a 14 de Soplaviento (Bolívar).

  • 7:44 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Jordán (Santander) y a 16 de Betulia (Santander).

  • 9:27 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 150 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Betulia (Santander), a 12 de Zapatoca (Santander) y a 20 de Los Santos (Santander).

  • 11:57 a.m.

Epicentro: Paicol, Huila.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Gigante (Huila), a 15 de Tesalia (Huila) y a 22 de Agrado (Huila).

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Distrito entregó detalles inéditos de los ataques con granadas ocurridos en San Bernardo

Bogotá

Caos en la movilidad y buses vandalizados deja protesta de bicitaxistas en el Portal Américas

Bogotá

¿Qué se sabe de los heridos tras el ataque del adulto mayor con cuchillo en la Terminal Salitre?

Otras Noticias

Selección Colombia

Adiós al amarillo tradicional: este sería el color de la camiseta de Colombia en el Mundial 2026

Revelaron que la selección Colombia cambiará su color amarillo para lo que será el Mundial de Estados Unidos.

Tecnología

MenteX Colombia: qué es, líderes, aliados y el impacto del Genera Summit 2025

En medio del auge de la transformación digital, una organización colombiana ha logrado posicionarse como referente en educación e innovación tecnológica en Latinoamérica.

Comercio

Reconocido producto colombiano en Estados Unidos fue retirado del mercado por peligrosa bacteria

Inteligencia Artificial

Descubren bots que simulan ser niños y tienen conversaciones sexuales: ¿son permitidos?

Cuidado personal

Crema dental hecha con cabello podría reparar y proteger la dentadura