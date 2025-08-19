Atención: temblores de más de 3.0 'sacudieron' a Colombia hoy 19 de agosto de 2025
¿En qué municipios se sintieron los temblores de este 19 de agosto de 2025? Descubra los detalles completos aquí.
Noticias RCN
12:26 p. m.
Este 19 de agosto de 2025, se han presentado varios temblores en el país y varios de ellos han superado los 3.0 de magnitud.
Según registró el Servicio Geológico Colombiano en su página web, el primer temblor de este martes fue a las 2:28 de la madrugada, mientras que el último, con corte hasta las 12:20 de la tarde, fue a las 11:57 a.m.
¿En dónde han sido los epicentros de los temblores de este 19 de agosto de 2025? ¿En qué municipios se han sentido? Descubra los detalles completos.
Estos han sido los temblores que han superado los 3.0 de magnitud hoy 19 de agosto de 2025 en Colombia
- 4:52 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 3.1.
Profundidad: 147 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).
- 8:59 a.m.
Epicentro: Lebrija, Santander.
Magnitud: 3.6.
Profundidad: 147 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Bucaramanga (Santander), a 5 de Floridablanca (Santander) y a 11 de Lebrija (Santander).
- 11:02 a.m.
Epicentro: Océano Pacífico.
Magnitud: 3.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 123 kilómetros de Mosquera (Nariño), a 134 de Francisco Pizarro (Nariño) y a 147 de Tumaco (Nariño).
Estos son los detalles de los otros temblores que se han registrado en Colombia hoy 19 de agosto de 2025
- 2:28 a.m.
Epicentro: Océano Pacífico.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Juradó (Chocó), a 95 de Riosucio (Chocó) y a 105 de Bahía Solano (Chocó).
- 3:45 a.m.
Epicentro: Santa Rosalía, Vichada.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Santa Rosalía (Vichada), a 50 de Orocué (Casanare) y a 104 de Trinidad (Casanare).
- 3:58 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 148 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).
- 5:25 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 145 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 17 de Aratoca (Santander).
- 7:36 a.m.
Epicentro: Manatí, Atlántico.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de San Cristóbal (Bolívar), a 7 de Manatí (Atlántico) y a 14 de Soplaviento (Bolívar).
- 7:44 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 145 kilómetros.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Jordán (Santander) y a 16 de Betulia (Santander).
- 9:27 a.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 150 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Betulia (Santander), a 12 de Zapatoca (Santander) y a 20 de Los Santos (Santander).
- 11:57 a.m.
Epicentro: Paicol, Huila.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Gigante (Huila), a 15 de Tesalia (Huila) y a 22 de Agrado (Huila).