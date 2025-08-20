¿Los sintió? Tembló en repetidas ocasiones en Colombia hoy 20 de agosto de 2025

El Servicio Geológico Colombiano ha estado al tanto de los temblores que se han presentado en el país durante este 20 de agosto de 2025 y ha registrado al menos 10.

Algunos han superado los 3.0 de magnitud e, incluso, uno de ellos tuvo una intensidad de 3, lo que quiere decir que se sintió levemente.

¿En dónde han sido los epicentros? ¿A qué hora se presentó el último temblor hasta el momento? Descubra los detalles que ha reportado el Servicio Geológico Colombiano.

Este ha sido el temblor de mayor magnitud durante este 20 de agosto de 2025 en Colombia

10:10 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 3.6.

Profundidad: superficial.

Intensidad percibida: 3 (sentido levemente).

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 20 de Mutatá (Antioquia) y a 42 de Frontino (Antioquia).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 20 de agosto de 2025

2:00 a.m.

Epicentro: Quibdó, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 31 kilómetros.

Municipios cercanos: a 35 kilómetros de Medio Atrato (Chocó), a 37 de Quibdó (Chocó) y a 51 de Ciudad Bolívar (Antioquia).

3:50 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 7 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 11 de Guachetá (Cundinamarca).

4:12 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

4:54 a.m.

Epicentro: Aquitania, Boyacá.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Aquitania (Boyacá), a 19 de Monguí (Boyacá) y a 21 de Mongua (Boyacá).

7:28 a.m.

Epicentro: Girón, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Betulia (Santander), a 16 de Zapatoca (Santander) y a 17 de Girón (Santander).

10:07 a.m.

Epicentro: Carmen del Darién, Chocó.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

10:34 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 19 de Mutatá (Antioquia) y a 43 de Frontino (Antioquia).

10:44 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 23 de Mutatá (Antioquia) y a 39 de Frontino (Antioquia).

11:12 a.m.

Epicentro: La Victoria, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 171 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de La Tebaida (Quindío), a 14 de Obando (Valle del Cauca) y a 17 de La Victoria (Valle del Cauca).

12:20 p.m.

Epicentro: Riosucio, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Carmen del Darién (Chocó), a 31 de Riosucio (Chocó) y a 69 de Vigía del Fuerte (Antioquia).