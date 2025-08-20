CANAL RCN
Colombia

¿Los sintió? Tembló en repetidas ocasiones en Colombia hoy 20 de agosto de 2025

El Servicio Geológico Colombia especificó los municipios en los que se sintieron los temblores y las magnitudes. Estos son los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
01:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Servicio Geológico Colombiano ha estado al tanto de los temblores que se han presentado en el país durante este 20 de agosto de 2025 y ha registrado al menos 10.

Algunos han superado los 3.0 de magnitud e, incluso, uno de ellos tuvo una intensidad de 3, lo que quiere decir que se sintió levemente.

Atención: temblores de más de 3.0 'sacudieron' a Colombia hoy 19 de agosto de 2025
RELACIONADO

Atención: temblores de más de 3.0 'sacudieron' a Colombia hoy 19 de agosto de 2025

¿En dónde han sido los epicentros? ¿A qué hora se presentó el último temblor hasta el momento? Descubra los detalles que ha reportado el Servicio Geológico Colombiano.

Este ha sido el temblor de mayor magnitud durante este 20 de agosto de 2025 en Colombia

  • 10:10 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 3.6.

Profundidad: superficial.

Intensidad percibida: 3 (sentido levemente).

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 20 de Mutatá (Antioquia) y a 42 de Frontino (Antioquia).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 20 de agosto de 2025

  • 2:00 a.m.

Epicentro: Quibdó, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 31 kilómetros.

Municipios cercanos: a 35 kilómetros de Medio Atrato (Chocó), a 37 de Quibdó (Chocó) y a 51 de Ciudad Bolívar (Antioquia).

  • 3:50 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 7 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 11 de Guachetá (Cundinamarca).

  • 4:12 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

  • 4:54 a.m.

Epicentro: Aquitania, Boyacá.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Aquitania (Boyacá), a 19 de Monguí (Boyacá) y a 21 de Mongua (Boyacá).

  • 7:28 a.m.

Epicentro: Girón, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Betulia (Santander), a 16 de Zapatoca (Santander) y a 17 de Girón (Santander).

  • 10:07 a.m.

Epicentro: Carmen del Darién, Chocó.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

  • 10:34 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 19 de Mutatá (Antioquia) y a 43 de Frontino (Antioquia).

  • 10:44 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 23 de Mutatá (Antioquia) y a 39 de Frontino (Antioquia).

  • 11:12 a.m.

Epicentro: La Victoria, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 171 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de La Tebaida (Quindío), a 14 de Obando (Valle del Cauca) y a 17 de La Victoria (Valle del Cauca).

¡Tembló más de 15 veces en Colombia hoy 18 de agosto de 2025! Estas zonas del país sintieron los movimientos
RELACIONADO

¡Tembló más de 15 veces en Colombia hoy 18 de agosto de 2025! Estas zonas del país sintieron los movimientos

  • 12:20 p.m.

Epicentro: Riosucio, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Carmen del Darién (Chocó), a 31 de Riosucio (Chocó) y a 69 de Vigía del Fuerte (Antioquia).

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Grave caso de maltrato animal en Medellín: rescatan cinco perros que morían de hambre en una terraza

Atlético Bucaramanga

Apuñalaron a otro hincha del Atlético Bucaramanga: es el segundo en lo que va de la semana

Asesinatos en Colombia

Exparamilitar pagará 40 años por la masacre y desaparición de siete agentes del CTI en Cesar

Otras Noticias

Redes sociales

Streamer murió en vivo tras ser torturado durante diez días por sus amigos para obtener donaciones

La Policía incautó videos y la Fiscalía ordenó autopsia para esclarecer lo ocurrido.

Pensiones

Descuentos claves en la salud de la mesada de pensionados en Colombia: esto deben tener en cuenta

Conozca el valor que se le descuenta a estos pensionados.

Selección Colombia

Pibe Valderrama lanzó indirecta a Néstor Lorenzo con Dayro Moreno tras clasificación del Once

Artistas

Westcol se habría rapado tras perder su última pelea de boxeo: una foto que subió reveló cómo luce

Alimentos

Anís: la planta aromática con sorpresivos beneficios para la salud corporal