¡Tembló en Colombia hoy 22 de agosto de 2025! Reportaron más de 10 sismos

Este 22 de agosto, desde las horas de la madrugada, se han presentado varios temblores en Colombia.

De acuerdo con lo que ha reportado el Servicio Geológico Colombiano, el temblor más reciente fue en La Jagua del Ibirico, en Cesar, a las 12:29 de la tarde.

Además, hubo otros en Santander, Cundinamarca, Antioquia y Caldas. ¿En qué municipios se sintieron? Descubra los detalles completos.

Estos son los detalles del último temblor que se ha presentado en Colombia hoy 22 de agosto de 2025

12:29 p.m.

Epicentro: La Jagua del Ibirico, Cesar.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de La Jagua de Ibirico (Cesar), a 25 de Becerril (Cesar) y a 38 de Curumaní (Cesar).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 22 de agosto de 2025

12:18 a.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Cumaral (Meta), a 16 de Medina (Cundinamarca) y a 25 de San Juanito (Meta).

1:18 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).

3:15 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Jordán (Santander), a 3 de Los Santos (Santander) y a 11 de Cepitá (Santander).

3:36 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 13 de Betulia (Santander) y a 15 de Jordán (Santander).

4:50 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 7 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 12 de Guachetá (Cundinamarca).

6:30 a.m.

Epicentro: Betulia, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 127 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Betulia (Santander), a 9 de Zapatoca (Santander) y a 25 de Girón (Santander).

6:56 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 150 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

7:59 a.m.

Epicentro: Murindó, Antioquia.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Murindó (Antioquia), a 34 de Mutatá (Antioquia) y a 44 de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó).

9:19 a.m.

Epicentro: Cucunubá, Cundinamarca.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 6 de Lenguazaque (Cundinamarca) y a 12 de Sutatausa (Cundinamarca).

9:27 a.m.

Epicentro: Villamaría, Caldas.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 180 kilómetros.