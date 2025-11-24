CANAL RCN
Colombia

Volvió a temblar en repetidas ocasiones en Colombia hoy 24 de noviembre de 2025: atención al reporte

¿En dónde se han identificado los temblores de este 24 de noviembre? Descubra los detalles completos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
01:27 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano ha identificado al menos siete temblores durante este 24 de noviembre de 2025.

El primer movimiento telúrico se sintió en horas de la madrugada, exactamente a las 12:22, en Santander. Mientras tanto, el último, con corte hasta la 1:20 de la tarde, fue a las 10:22 de la mañana.

¿En dónde han sido los epicentros? ¿Qué magnitudes han tenido los temblores? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 24 de noviembre de 2025

  • 12:22 a.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 122 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de El Carmen (Santander), a 16 de Hato (Santander) y a 18 de Palmar (Santander).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 24 de noviembre de 2025

  • 3:05 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 46 kilómetros.

Municipios cercanos: a 38 kilómetros de Trujillo (Valle del Cauca), a 41 de Sipí (Chocó) y a 43 de Calima (El Darién) (Valle del Cauca).

  • 6:02 a.m.

Epicentro: Valledupar, Cesar.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 59 kilómetros.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de San Diego (Cesar), a 20 de La Paz (Cesar) y a 29 de Agustín Codazzi (Cesar).

  • 6:02 a.m.

Epicentro: Gigante, Huila.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Gigante (Huila), a 23 de Hobo (Huila) y a 27 de Garzón (Huila).

  • 7:39 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 11 de Aratoca (Santander).

  • 9:25 a.m.

Epicentro: San Martín, Meta.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

  • 10:22 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

 

