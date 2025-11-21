CANAL RCN
Colombia

¡Volvió a temblar ampliamente en Colombia hoy 21 de noviembre de 2025! Se sintió en esas zonas

Ya se detalló en dónde fueron los epicentros. Descubra el reporte completo del Servicio Geológico Colombiano.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
07:41 p. m.
Este 21 de noviembre de 2025, con corte hasta las 8:00 de la noche, se han presentado al menos 10 temblores en Colombia.

Así lo confirmó el Servicio Geológico Colombiano a través de su página web oficial. ¿De cuánto han sido las magnitudes? ¿En dónde han sido los epicentros? Descubra en Noticias RCN los detalles completos.

Ese ha sido el último temblor que se ha reportado en Colombia durante este 21 de noviembre de 2025

  • 5:43 p.m.

Epicentro: Buenaventura, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 34 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Buenaventura (Valle del Cauca), a 44 de Dagua (Valle del Cauca) y a 52 de Calima (El Darién) (Valle del Cauca).

Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 21 de noviembre de 2025

  • 1:45 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

3:07 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

  • 3:12 a.m.

Epicentro: El Bagre, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 49 kilómetros.

Municipios cercanos: a 27 kilómetros de El Bagre (Antioquia), a 28 de Zaragoza (Antioquia) y a 48 de Remedios (Antioquia).

  • 4:50 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 10 de Los Santos (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 4:52 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 2 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 9:57 a.m.

Epicentro: Landázuri, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 36 kilómetros.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Cimitarra (Santander), a 26 de Santa Helena del Opón (Santander) y a 34 de Puerto Parra (Santander).

  • 11:58 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 59 kilómetros de El Litoral del San Juan (Chocó), a 97 de Bajo Baudó (Pizarro) (Chocó) y a 128 de Medio Baudó (Boca de Pepe) (Chocó).

  • 12:15 p.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de Betulia (Santander) y a 17 de Jordán (Santander).

  • 5:14 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 132 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

 

