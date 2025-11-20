¡Siguió temblando en Colombia hoy 20 de noviembre de 2025! Un episodio volvió a superar los 3.0 de magnitud

Como día a día, el Servicio Geológico Colombiano ha monitoreado los temblores que se presentan en el país y ha detectado al menos siete.

Uno de ellos, que se presentó en Cundinamarca, cerca de Bogotá, superó los 3.0 de magnitud. Mientras tanto, los otros han estado entre los 2.0 y 2.4.

¿Cuáles municipios de Colombia han sentido estos temblores del 20 de noviembre de 2025? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que se sintió en Colombia y superó los 3.0 de magnitud hoy 20 de noviembre de 2025

6:23 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 6 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 12 de Guachetá (Cundinamarca).

Intensidad percibida: 3 (sentido levemente).

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia hoy 20 de noviembre de 2025?

12:49 a.m.

Epicentro: Chita, Boyacá.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de La Salina (Casanare), a 10 de Sácama (Casanare) y a 28 de Jericó (Boyacá).

4:41 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de Los Santos (Santander) y a 14 de Betulia (Santander).

4:56 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

11:30 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Los Santos (Santander), a 14 de Jordán (Santander) y a 19 de Zapatoca (Santander).

1:02 p.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Betulia (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

4:05 p.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 15 de Medina (Cundinamarca) y a 35 de Barranca de Upía (Meta).