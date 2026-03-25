Ojo: sigue temblando masivamente en Colombia hoy 25 de marzo de 2026
¿Dónde se han sentido los movimientos telúricos? Descubra el reporte completo.
Noticias RCN
01:01 p. m.
Desde la madrugada de este 25 de marzo de 2026, se han presentado temblores en Colombia que han oscilado entre los 2.0 y los 3.2 de magnitud.
De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, estos movimientos telúricos se han sentido en Quindío, Antioquia, Huila, Santander, Cauca, Boyacá y Cesar.
¿Exactamente en qué municipios se han sentido? ¿Cuáles han sido sus profundidades?
Este fue el temblor que se sintió en Colombia hoy 25 de marzo de 2026 y sobrepasó los 3.0 de magnitud
- 9:27 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 3.2.
Profundidad: 155 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Majadal Alto (Los Santos, Santander), a 8 de Los Santos (Los Santos, Santander) y a 11 de Jordán (Jordán, Santander).
Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 25 de marzo de 2026
- 12:17 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 6 de Jordán (Jordán, Santander) y a 9 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).
- 12:30 a.m.
Epicentro: Chimichagua, Cesar.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 99 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Piedras Blancas (Chimichagua, Cesar), a 13 de Curumaní (Curumaní, Cesar) y a 16 de Las Vegas (Chimichagua, Cesar).
- 1:49 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 144 kilómetros.
Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Los Santos, Santander), a 3 de Jordán (Jordán, Santander) y a 11 de Villanueva (Villanueva, Santander).
- 3:21 a.m.
Epicentro: Paipa, Boyacá.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Paipa (Paipa, Boyacá), a 4 de San Lorenzo Abajo (Duitama, Boyacá) y a 5 de Ciudadela Industrial (Duitama, Boyacá).
- 3:55 a.m.
Epicentro: El Peñón, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 99 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de San Francisco (El Peñón, Santander), a 6 de Girón (El Peñón, Santander) y a 8 de Otoval - Río Blanco (El Peñón, Santander).
- 6:54 a.m.
Epicentro: Timbiquí, Cauca.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 92 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Puerto Saija (Timbiquí, Cauca), a 4 de Los Brasos (Timbiquí, Cauca) y a 6 de Calle Santa Rosa (Timbiquí, Cauca).
- 11:00 a.m.
Epicentro: Timaná, Huila.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Aguas Claras (Timaná, Huila), a 3 de Quinche (Timaná, Huila) y a 3 de Montañita (Timaná, Huila).
- 11:19 a.m.
Epicentro: Dabeiba, Antioquia.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Nutibara (Frontino, Antioquia), a 11 de Murri - La Blanquita (Frontino, Antioquia) y a 12 de Nusidó (Frontino, Antioquia).
- 11:45 a.m.
Epicentro: Buenavista, Quindío.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 153 kilómetros.
Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Río Verde (Buenavista, Quindío), a 4 de Barcelona (Calarcá, Quindío) y a 4 de Buenavista (Buenavista, Quindío).
- 12:31 p.m.
Epicentro: Urrao, Antioquia.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 100 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Betulia (Betulia, Antioquia), a 13 de Altamira (Betulia, Antioquia) y a 15 de San José (Urrao, Antioquia).