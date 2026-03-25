Ojo: sigue temblando masivamente en Colombia hoy 25 de marzo de 2026

¿Dónde se han sentido los movimientos telúricos? Descubra el reporte completo.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

marzo 25 de 2026
01:01 p. m.
Desde la madrugada de este 25 de marzo de 2026, se han presentado temblores en Colombia que han oscilado entre los 2.0 y los 3.2 de magnitud.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, estos movimientos telúricos se han sentido en Quindío, Antioquia, Huila, Santander, Cauca, Boyacá y Cesar.

¿Exactamente en qué municipios se han sentido? ¿Cuáles han sido sus profundidades? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que se sintió en Colombia hoy 25 de marzo de 2026 y sobrepasó los 3.0 de magnitud

  • 9:27 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 155 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Majadal Alto (Los Santos, Santander), a 8 de Los Santos (Los Santos, Santander) y a 11 de Jordán (Jordán, Santander).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 25 de marzo de 2026

  • 12:17 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 6 de Jordán (Jordán, Santander) y a 9 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

  • 12:30 a.m.

Epicentro: Chimichagua, Cesar.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 99 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Piedras Blancas (Chimichagua, Cesar), a 13 de Curumaní (Curumaní, Cesar) y a 16 de Las Vegas (Chimichagua, Cesar).

  • 1:49 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Los Santos, Santander), a 3 de Jordán (Jordán, Santander) y a 11 de Villanueva (Villanueva, Santander).

  • 3:21 a.m.

Epicentro: Paipa, Boyacá.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Paipa (Paipa, Boyacá), a 4 de San Lorenzo Abajo (Duitama, Boyacá) y a 5 de Ciudadela Industrial (Duitama, Boyacá).

  • 3:55 a.m.

Epicentro: El Peñón, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 99 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de San Francisco (El Peñón, Santander), a 6 de Girón (El Peñón, Santander) y a 8 de Otoval - Río Blanco (El Peñón, Santander).

  • 6:54 a.m.

Epicentro: Timbiquí, Cauca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 92 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Puerto Saija (Timbiquí, Cauca), a 4 de Los Brasos (Timbiquí, Cauca) y a 6 de Calle Santa Rosa (Timbiquí, Cauca).

  • 11:00 a.m.

Epicentro: Timaná, Huila.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Aguas Claras (Timaná, Huila), a 3 de Quinche (Timaná, Huila) y a 3 de Montañita (Timaná, Huila).

  • 11:19 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Nutibara (Frontino, Antioquia), a 11 de Murri - La Blanquita (Frontino, Antioquia) y a 12 de Nusidó (Frontino, Antioquia).

  • 11:45 a.m.

Epicentro: Buenavista, Quindío.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 153 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Río Verde (Buenavista, Quindío), a 4 de Barcelona (Calarcá, Quindío) y a 4 de Buenavista (Buenavista, Quindío).

  • 12:31 p.m.

Epicentro: Urrao, Antioquia.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 100 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Betulia (Betulia, Antioquia), a 13 de Altamira (Betulia, Antioquia) y a 15 de San José (Urrao, Antioquia).

 

 

