Atento: ¡volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 24 de marzo de 2026!
El Servicio Geológico Colombiano, tras su monitoreo, ya especificó los epicentros. Entérese de los detalles completos.
Noticias RCN
12:58 p. m.
Este 24 de marzo de 2026, según el Servicio Geológico Colombiano, se han presentado al menos 14 temblores en el país.
El más reciente, de acuerdo con el monitoreo, se presentó a las 9:30 de la mañana, en Santander. ¿Dónde fue exactamente el epicentro? ¿Dónde se han sentido los otros temblores?
Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 24 de marzo de 2026
- 12:08 a.m.
Epicentro: Dabeiba, Antioquia.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Dabeiba (Dabeiba, Antioquia), a 5 de Cara Colón (Dabeiba, Antioquia) y a 7 de El Botón (Dabeiba, Antioquia).
Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 24 de marzo de 2026
12:24 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: 136 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 4 de Jordán (Jordán, Santander) y a 10 de Villanueva (Villanueva, Santander).
- 12:31 a.m.
Epicentro: Lejanías, Meta.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 44 kilómetros.
Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Angosturas Del Guape (Lejanías, Meta), a 26 de Lejanías (Lejanías, Meta) y a 27 de Miravalles (El Castillo, Meta).
- 12:34 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 149 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 6 de Majadal Alto (Los Santos, Santander) y a 7 de Jordán (Jordán, Santander).
- 1:00 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 138 kilómetros.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Zapatoca, Santander), a 11 de Los Santos (Los Santos, Santander) y a 12 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).
- 1:46 a.m.
Epicentro: Mar Caribe.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 31 kilómetros de Rocky Point (Providencia, Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina), a 32 de Botton House (Providencia, Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina) y a 33 de Santa Isabel (Providencia, Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina).
- 1:59 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 6 de Jordán (Jordán, Santander) y a 7 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).
- 3:56 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Los Santos, Santander), a 2 de Jordán (Jordán, Santander) y a 11 de Brisas Del Chicamocha (Aratoca, Santander).
- 7:01 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 143 kilómetros.
Magnitud: a 3 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 5 de Jordán (Jordán, Santander) y a 8 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).
- 7:14 a.m.
Epicentro: La Esperanza, Norte de Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 118 kilómetros.
Municipios cercanos: a 1 kilómetro de La Pedregosa (La Esperanza, Norte De Santander), a 2 de San Alberto (San Alberto, Cesar) y a 6 de La Palma (San Alberto, Cesar).
- 8:01 a.m.
Epicentro: Sipí, Chocó.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Sanandocito (Sipí, Chocó), a 22 de Bitaco (El Dovio, Valle Del Cauca) y a 23 de Lituania (El Dovio, Valle Del Cauca).
- 8:20 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 7 de Jordán (Jordán, Santander) y a 11 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).
- 9:25 a.m.
Epicentro: Uramita, Antioquia.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de El Botón (Dabeiba, Antioquia), a 5 de Uramita (Uramita, Antioquia) y a 10 de Limón Chupadero (Uramita, Antioquia).
- 9:30 a.m.
Epicentro: Simacota, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 159 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Simacota (Simacota, Santander), a 5 de Socorro (Socorro, Santander) y a 6 de La Llanita (Simacota, Santander).