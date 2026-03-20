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¡Otra vez tembló masivamente en Colombia hoy 20 de marzo de 2026! Esto se informó

¿Alguno sobrepasó los 3.0 de magnitud? Estos son los detalles completos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
07:36 p. m.
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Este viernes 20 de marzo de 2026, han sido reportados al menos ocho temblores por el Servicio Geológico Colombiano.

El primero se detectó en el Guaviare, mientras que el más reciente en Santander.

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Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 20 de marzo de 2026

  • 12:05 a.m.

Epicentro: San José del Guaviare, Guaviare.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Mapiripán (Mapiripán, Meta), a 17 de Charras (San José Del Guaviare, Guaviare) y a 25 de Sabanas De La Fuga (San José Del Guaviare, Guaviare).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 20 de marzo de 2026

  • 5:31 a.m.

Epicentro: Yondó, Antioquia.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 79 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Bocas De San Francisco (Yondó, Antioquia), a 11 de Puerto Matilde (Yondó, Antioquia) y a 14 de San Rafael De Chucurí (Barrancabermeja, Santander).

  • 5:35 a.m.

Epicentro: Alto Baudó, Chocó.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Puesto Indio (Alto Baudó, Chocó), a 7 de La Loma (Nuquí, Chocó) y a 8 de Puerto Indio (Nuquí, Chocó).

  • 5:39 a.m.

Epicentro: Buenaventura, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 42 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Juntas (Dagua, Valle Del Cauca), a 13 de Cisneros (Dagua, Valle Del Cauca) y a 13 de El Cedro (Dagua, Valle Del Cauca).

  • 10:09 a.m.

Epicentro: Cucunubá, Cundinamarca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 151 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Cucunubá (Cucunubá, Cundinamarca), a 7 de Tausavita Alto (Villa De San Diego De Ubaté, Cundinamarca) y a 7 de Lenguazaque (Lenguazaque, Cundinamarca).

  • 11:58 a.m.

Epicentro: Fortul, Arauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 28 kilómetros de Las Malvinas (Tame, Arauca), a 36 de Fortul (Fortul, Arauca) y a 36 de Puente De Bojabá (Cubará, Boyacá).

  • 1:58 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 132 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 3 de Jordán (Jordán, Santander) y a 11 de Villanueva (Villanueva, Santander).

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  • 4:19 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 6 de Jordán (Jordán, Santander) y a 8 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

 

 

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