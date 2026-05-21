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¡Tembló en Colombia hoy 21 de mayo de 2026! Atento a los epicentros

Entérese de las magnitudes y las profundidades de estos movimientos telúricos.

Noticias RCN

mayo 21 de 2026
12:53 p. m.
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En la mañana de este 21 de mayo de 2026 se presentaron al menos tres temblores en el país.

Así lo confirmó el Servicio Geológico Colombiano, que determinó que las magnitudes han estado entre los 2.0 y 2.2.

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¿En qué municipios se han sentido los movimientos telúricos de este jueves 21 de mayo de 2026? Descubra el reporte exacto aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se reportó Colombia hoy 21 de mayo de 2026

  • 1:08 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad. 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 12 de Jordán (Santander).

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 21 de mayo de 2026?

  • 3:47 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 6:37 a.m.

Epicentro: La Belleza, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 97 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de La Belleza (Santander), a 13 de Florián (Santander) y a 21 de Albania (Santander).

El Servicio Geológico también reportó un temblor en Venezuela hoy 21 de mayo de 2026

Aparte de los tres temblores en Colombia, la entidad especializada también se percató de un movimiento telúrico en Venezuela.

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Los detalles de ese sismo son los siguientes:

  • 4:04 a.m.

Epicentro: Venezuela.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 48 kilómetros de Bobures (Venezuela), a 66 de Pueblo Nuevo-El Chivo ( Venezuela) y a 93 de Trujillo (Venezuela).

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