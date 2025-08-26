¡Tembló en Colombia hoy 26 de agosto de 2025! Estos son los sismos que 'sacudieron' a varios municipios

El Servicio Geológico Colombiano informó que durante este 26 de agosto de 2025 se han presentado más de 10 temblores en el país.

Hasta este momento, con corte hasta las 9:00 de la noche, el más reciente ha sido a las 5:53 de la tarde. ¿En dónde han sido los epicentros? ¿Qué magnitudes han tenido cada uno de los temblores? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Estos son los detalles del último temblor que se ha presentado en Colombia hoy 26 de agosto de 2025

5:53 p.m.

Epicentro: Buenaventura, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 59 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Buenaventura (Valle del Cauca), a 35 de Dagua (Valle del Cauca) y a 49 de Restrepo (Valle del Cauca).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 26 de agosto de 2025

12:12 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 151 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 18 de Zapatoca (Santander).

1:41 a.m.

Epicentro: Rionegro, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Rionegro (Santander), a 13 de El Playón (Santander) y a 19 de Suratá (Santander).

4:11 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).

4:24 a.m.

Epicentro: Hobo, Huila.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 33 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Hobo (Huila), a 15 de Gigante (Huila) y a 20 de Yaguará (Huila).

5:14 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

6:18 a.m.

Epicentro: Uramita, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 8 de Uramita (Antioquia) y a 31 de Cañasgordas (Antioquia).

10:10 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

1:12 p.m.

Epicentro: Toledo, Norte de Santander.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Cubará (Boyacá), a 36 de Saravena (Arauca) y a 42 de Labateca (Norte de Santander).

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).

1:18 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Aratoca (Santander).

3:14 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 13 de Cepitá (Santander).

3:52 p.m.

Epicentro: Ituango, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 35 kilómetros de Mutatá (Antioquia), a 36 de Dabeiba (Antioquia) y a 41 de Ituango (Antioquia).