¡Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 23 de enero de 2026!

El Servicio Geológico Colombiano ya especificó en cuáles municipios se sintieron estos movimientos telúricos. Estos son los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

enero 23 de 2026
01:22 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano ha alertado al menos seis temblores en el país durante este 23 de enero de 2026.

Hasta el momento, todos se han presentado en horas de la mañana y han tenido magnitudes entre los 2.0 y los 2.6.

¿Cuáles son los municipios en los que se han sentido estos movimientos telúricos? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 23 de enero de 2026

  • 9:26 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 13 de Los Santos (Santander) y a 15 de Jordán (Santander).

Estos son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 23 de enero de 2026

  • 12:06 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magniutd: 2.0.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

  • 12:36 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

  • 4:32 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 12 de Cepitá (Santander).

  • 4:34 a.m.

Epicentro: Nuquí, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Nuquí (Chocó), a 35 de Bahía Solano (Mutis) (Chocó) y a 63 de Medio Atrato (Beté) (Chocó).

  • 6:15 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

Además, el Servicio Geológico Colombiano también referenció un temblor que se presentó a las 3:19 de la madrugada en el océano Pacífico y tuvo una magnitud de 5.2.

 

