¡Hubo un temblor que se sintió fuerte en Colombia hoy 22 de enero de 2026! Esto se reportó

¿Dónde fue el epicentro de este temblor?¿Qué magnitud tuvo? Descubra aquí los detalles.

enero 22 de 2026
07:40 p. m.
Este 22 de enero de 2026, tras el monitoreo del Servicio Geológico Colombiano, se alertó un temblor que se sintió fuertemente en varios municipios del país.

Además, la entidad también ha revelado que se han presentado al menos otros 13 movimientos telúricos. ¿Dónde han sido? ¿A qué hora? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que se sintió fuertemente en Colombia hoy 22 de enero de 2026

  • 6:52 a.m.

Epicentro: Neira, Caldas.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Neira (Caldas), a 11 de Aranzazu (Caldas) y a 14 de Filadelfia (Caldas).

Intensidad percibida: 5 (sentido fuertemente).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 22 de enero de 2026

  • 12:27 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 1:22 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 16 de Aratoca (Santander).

  • 6:24 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 8:06 a.m.

Epicentro: Riosucio, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 32 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó), a 31 de Riosucio (Chocó) y a 51 de Mutatá (Antioquia).

  • 8:06 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de Betulia (Santander) y a 18 de Los Santos (Santander).

  • 8:06 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

  • 9:12 a.m.

Epicentro: Cucunubá, Cundinamarca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 6 de Lenguazaque (Cundinamarca) y a 11 de Sutatausa (Cundinamarca).

  • 9:41 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

  • 12:48 p.m.

Epicentro: Arsemanuevo, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 85 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Argelia (Valle del Cauca), a 12 de Ansermanuevo (Valle del Cauca) y a 16 de Toro (Valle del Cauca).

  • 3:07 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

  • 3:10 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 17 de Villanueva (Santander).

  • 3:52 p.m.

Epicentro: El Bagre, Antioquia.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 51 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de El Bagre (Antioquia), a 24 de Zaragoza (Antioquia) y a 60 de Segovia (Antioquia).

  • 5:08 p.m.

Epicentro: Rionegro, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 45 kilómetros.

Municipios cercanos: a 33 kilómetros de San Pablo (Bolívar), a 36 de Simití (Bolívar) y a 41 de San Martín (Cesar).

 

